Городовой / Город / «Ориентируясь на погодные условия»: протапливание в Петербурге — ждать ли горожанам теплых батарей
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

«Ориентируясь на погодные условия»: протапливание в Петербурге — ждать ли горожанам теплых батарей

Опубликовано: 20 сентября 2025 09:01
отопление
«Ориентируясь на погодные условия»: протапливание в Петербурге — ждать ли горожанам теплых батарей
globallookpress/ Victor Lisitsyn

В Петербурге ожидается снижение температуры, и город готов к запуску периодического протапливания уже в ближайшие дни.

Город прибегнет к “двухнедельному периодическому протапливанию”.

Решение о его начале будет принято скоро.

“Где-то в середине следующей недели, ориентируясь на погодные условия”, — отметил вице-губернатор Сергей Кропачев.

Готовность номер один

Ранее Смольный сообщал о полной готовности инженерно-энергетического комплекса к отопительному периоду 2024-2025 годов.

“В городе уже проведены температурные и гидроиспытания объектов, сформированы аварийные бригады и резервы топлива”, — уточняется в сообщении.

Как пишет "ДП", город был готов к подаче тепла еще с 1 сентября, когда были завершены проверки и необходимые ремонтные работы на котельных и ТЭЦ.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще