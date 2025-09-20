«Ориентируясь на погодные условия»: протапливание в Петербурге — ждать ли горожанам теплых батарей

Город прибегнет к “двухнедельному периодическому протапливанию”.
Решение о его начале будет принято скоро.
“Где-то в середине следующей недели, ориентируясь на погодные условия”, — отметил вице-губернатор Сергей Кропачев.
Готовность номер один
Ранее Смольный сообщал о полной готовности инженерно-энергетического комплекса к отопительному периоду 2024-2025 годов.
“В городе уже проведены температурные и гидроиспытания объектов, сформированы аварийные бригады и резервы топлива”, — уточняется в сообщении.
Как пишет "ДП", город был готов к подаче тепла еще с 1 сентября, когда были завершены проверки и необходимые ремонтные работы на котельных и ТЭЦ.