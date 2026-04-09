Не бархатцы и не петунии: 1 цветок превратит любой балкон в райские кущи: пышные облака цветов с мая по октябрь Полезное
Демографический поворотный момент: петербурженки планируют первую беременность ближе к 30 годам Город
Отдых в Кисловодске: где остановиться и поесть – лучшие места без переплат Полезное
Грязные садовые инструменты – гибель урожая: как подготовить инвентарь к сезону – подробное руководство Полезное
Полиция ищет убийц собак «ЛизаАлерт» после тренировки в Пскове Город
Тепло вернулось: Петербург подключает временные сети на время ремонта Полюстровской магистрали

Опубликовано: 9 апреля 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Victor Lisitsyn
Работы на теплотрассе планируется завершить в 2027 году.

Жителей Калининского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга подключили к резервным тепловым сетям на период реконструкции магистрали "Полюстровская", сообщили в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга".

Около 300 тысяч потребителей в этих районах города теперь получают тепло и горячую воду через временные сети, пока основная магистраль "Полюстровская" проходит реконструкцию.

Как отметили в компании, специалисты работают поэтапно: сначала прокладывают временные трубопроводы, потом обновляют постоянные — это позволяет сократить помехи для транспорта и пешеходов.

На этой неделе ввели в эксплуатацию второй участок временной трассы от Лабораторного проспекта до улицы Васенко. Теперь там можно продолжить замену основных теплосетей на отрезке от улицы Жукова до Лабораторного проспекта.

Все мероприятия, включая восстановление благоустройства, закончат к агротехническому сезону 2027 года, уточнили в "Теплосети".

Автор:
Юлия Аликова
