Тепло вернулось: Петербург подключает временные сети на время ремонта Полюстровской магистрали

Жителей Калининского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга подключили к резервным тепловым сетям на период реконструкции магистрали "Полюстровская", сообщили в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга".

Завершить работы на теплотрассе планируется в 2027 году.

Около 300 тысяч потребителей в этих районах города теперь получают тепло и горячую воду через временные сети, пока основная магистраль "Полюстровская" проходит реконструкцию.

Как отметили в компании, специалисты работают поэтапно: сначала прокладывают временные трубопроводы, потом обновляют постоянные — это позволяет сократить помехи для транспорта и пешеходов.

На этой неделе ввели в эксплуатацию второй участок временной трассы от Лабораторного проспекта до улицы Васенко. Теперь там можно продолжить замену основных теплосетей на отрезке от улицы Жукова до Лабораторного проспекта.

Все мероприятия, включая восстановление благоустройства, закончат к агротехническому сезону 2027 года, уточнили в "Теплосети".