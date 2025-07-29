Тихая охота: 7 мест под Петербургом, где грибникам гарантирован богатый улов

В Ленинградской области грибной сезон длится с конца июля до конца сентября — многое зависит от погоды.

Но даже в самый грибной сезон попытка найти грибы «наобум» часто заканчивается парой сыроежек.

Опытные грибники знают, что важно выбрать правильное место.

Портал Kudago опубликовал семь популярных локаций, где можно набрать полную корзину.

Сосново и Снегиревка — царство хвойных лесов

Густые сосновые леса и частые дожди создают идеальные условия для роста грибов.

Здесь «под ногами» можно найти черные грузди, сыроежки, подосиновики, лисички и боровики.

Лес настолько богат, что люди уходят домой с полными корзинами.

Добраться можно от Финляндского вокзала на автобусе в сторону Сосново.

Ладожские шхеры — грибы и живописные пейзажи

Помимо грибов, это место славится своей природной красотой.

В основном здесь собирают лисички, но прогулка по скалистым берегам Ладоги приносит и удовольствие, и богатый урожай.

Добраться сюда легко с Финляндского вокзала в направлении Приозерска — с последующим переходом на водный транспорт.

Лосево — классика для грибника

Это место известно многим — здесь чистые леса и богатые грибные угодья.

Белые грибы, подосиновики, подберезовики и моховики встречаются здесь практически повсеместно.

Электричка от Финляндского вокзала довезет вас прямо до начала грибного рая.

Солнечное и Белоостров — курорт и грибной рай

Рядом с популярным курортом в лесах в основном растут опята и сыроежки.

Это отличный вариант для тех, кто хочет совместить отдых у воды со сбором грибов.

До этой точки удобно добираться по Выборгскому направлению с Финляндского вокзала.

Девяткино и Новодевяткино — грибы у границ города

В заболоченных лесах, даже почти в черте города, растет множество грибов — лисичек и белых.

От станции метро «Девяткино» до зеленых массивов можно дойти пешком за 15 минут, а с Финляндского вокзала можно доехать на электричке.

Выборг — сухие хвойные леса и грибные богатства

Известен своими хвойными лесами, в которых растут подосиновики, белые грибы и подберезовики.

Курортная атмосфера и возможность собирать грибы делают это место привлекательным для грибников.

Доехать сюда также можно с Финляндского вокзала.

Борисово и Мичуринское — грибы и ягоды в одном походе

Это леса, богатые не только грибами, но и ягодами — брусникой, черникой и клюквой.

Здесь растут черные грузди и лисички.

Путь начинается с Финляндского вокзала до Сосново, а оттуда на автобусе до нужного поселка.