Только с этой хитростью наггетсы получатся как в ресторане: сразу жарить нельзя

За основу нужно брать вовсе не грудку.

Домашние наггетсы редко получаются такими же хрустящими и сочными как в ресторанах фастфуда. Значимую роль играют вкусовые добавки, которыми их пичкают. Но еще важнее придерживаться правильной технологии приготовления.

Шеф-повар Сергей Янхук раскрыл в беседе с порталом «Городовой» все профессиональные хитрости. Вот что вам понадобится:

куриные бедра — 1 кг,

чеснок — 3 зубчика,

куриная приправа — 10 г,

соевый соус — 20 г,

яйца и панировочные сухари для кляра,

соль по вкусу.

Куриные бедра нарежьте на кусочки по два сантиметра. Посолите их, присыпьте специями и чесноком, залейте соевым соусом. Оставьте ненадолго мариноваться.

Далее хорошо взбейте яйца. По желанию можно добавить сливки в соотношении один к одному. Обмакните курицу в эту смесь, после чего обваляйте в сухарях. Повторите процедуру еще раз. Теперь отправьте наггетсы на три часа в морозилку.

«Разогрейте растительное масло на сковороде до 180 градусов. И в него уже можно опускать наггетсы. Подавайте с соусами по вкусу, можно кисло-сладкий или на основе майонеза», — уточнил эксперт.

Источник фото: Изображение от Tyson на Unsplash