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Только с этой хитростью наггетсы получатся как в ресторане: сразу жарить нельзя

Только с этой хитростью наггетсы получатся как в ресторане: сразу жарить нельзя
Как приготовить ресторанные наггетсы

За основу нужно брать вовсе не грудку.

Домашние наггетсы редко получаются такими же хрустящими и сочными как в ресторанах фастфуда. Значимую роль играют вкусовые добавки, которыми их пичкают. Но еще важнее придерживаться правильной технологии приготовления.

Шеф-повар Сергей Янхук раскрыл в беседе с порталом «Городовой» все профессиональные хитрости. Вот что вам понадобится:

  • куриные бедра — 1 кг,
  • чеснок — 3 зубчика,
  • куриная приправа — 10 г,
  • соевый соус — 20 г,
  • яйца и панировочные сухари для кляра,
  • соль по вкусу.

Куриные бедра нарежьте на кусочки по два сантиметра. Посолите их, присыпьте специями и чесноком, залейте соевым соусом. Оставьте ненадолго мариноваться.

Далее хорошо взбейте яйца. По желанию можно добавить сливки в соотношении один к одному. Обмакните курицу в эту смесь, после чего обваляйте в сухарях. Повторите процедуру еще раз. Теперь отправьте наггетсы на три часа в морозилку.

«Разогрейте растительное масло на сковороде до 180 градусов. И в него уже можно опускать наггетсы. Подавайте с соусами по вкусу, можно кисло-сладкий или на основе майонеза», — уточнил эксперт.

Источник фото: Изображение от Tyson на Unsplash

Общество Эксклюзив Кулинария Рецепты Советы эксперта
7 января 2024 11:15
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