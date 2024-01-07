Только с этой хитростью наггетсы получатся как в ресторане: сразу жарить нельзя

Домашние наггетсы редко получаются такими же хрустящими и сочными как в ресторанах фастфуда. Значимую роль играют вкусовые добавки, которыми их пичкают. Но еще важнее придерживаться правильной технологии приготовления.
Шеф-повар Сергей Янхук раскрыл в беседе с порталом «Городовой» все профессиональные хитрости. Вот что вам понадобится:
- куриные бедра — 1 кг,
- чеснок — 3 зубчика,
- куриная приправа — 10 г,
- соевый соус — 20 г,
- яйца и панировочные сухари для кляра,
- соль по вкусу.
Куриные бедра нарежьте на кусочки по два сантиметра. Посолите их, присыпьте специями и чесноком, залейте соевым соусом. Оставьте ненадолго мариноваться.
Далее хорошо взбейте яйца. По желанию можно добавить сливки в соотношении один к одному. Обмакните курицу в эту смесь, после чего обваляйте в сухарях. Повторите процедуру еще раз. Теперь отправьте наггетсы на три часа в морозилку.
«Разогрейте растительное масло на сковороде до 180 градусов. И в него уже можно опускать наггетсы. Подавайте с соусами по вкусу, можно кисло-сладкий или на основе майонеза», — уточнил эксперт.
Источник фото: Изображение от Tyson на Unsplash