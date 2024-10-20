Томат не так уж прост: этот продукт важно не только правильно выбирать, но и есть

Томаты — это не только один из самых популярных овощей в мире, но и кладезь полезных веществ. С их помощью можно улучшить здоровье и разнообразить рацион. Но не все знают, что помидоры подходят не каждому, а при некоторых заболеваниях их даже стоит избегать. Разберемся, чем они полезны и когда их лучше употреблять с осторожностью.

Почему томаты полезны?

В Роскачестве объяснили, что томаты содержат огромное количество витаминов и минералов. Среди них выделяются калий, магний, кальций, йод, железо и фтор. Калий, например, помогает работе сердца, а магний поддерживает мышечную ткань и сосуды. Витамин С, который в томатах содержится в большом количестве, укрепляет иммунитет и помогает бороться с простудными заболеваниями. Витамин А необходим для здоровья кожи и зрения, а Витамины группы В помогают поддерживать нервную систему.

Томаты также богаты антиоксидантом ликопином, который придаёт помидорам красный цвет и защищает организм от вредных воздействий, поддерживая здоровье сердца и сосудов.

Как правильно употреблять томаты?

Самые вкусные и полезные помидоры — это те, которые дозрели на грядке. Они лучше всего подходят для свежих салатов. Для заправки можно использовать оливковое масло, сметану или йогурт, так как растительные жиры помогают лучше усваивать витамины. Также полезен и томатный сок, но без добавления соли и сахара.

Не стоит сочетать томаты с белковыми или крахмалистыми продуктами — кислоты в их составе могут мешать пищеварению.

«В день достаточно выпить стакан томатного сока. Сок должен быть без соли, сахара, консервантов. Для лучшего усвоения можно добавить немного нерафинированного растительного масла. Чем краснее томат, тем больше в нем полезного вещества ликопина ».

В каких случаях помидоры стоит избегать?

Не все могут без ограничений включать помидоры в свой рацион. При некоторых заболеваниях употребление томатов может быть вредным. Например, при панкреатите разрешены только свежие и спелые томаты, но консервированные и зеленые помидоры противопоказаны.

При гастрите с повышенной кислотностью помидоры можно есть в небольшом количестве, а при подагре их лучше избегать в периоды обострений. Особенно осторожными с томатами стоит быть людям с желчнокаменной болезнью и заболеваниями печени — в этих случаях томаты противопоказаны.

На что обращать внимание при выборе?

Свежесть помидоров легко определить по их внешнему виду: они должны быть упругими, однотонного цвета и без повреждений. Особое внимание стоит уделить ветке, если она присутствует: упругая и зеленая ветка говорит о том, что томаты были недавно сорваны.

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