«Звучит дико для города»: где опасно отдыхать в Северной столице

Лайфхаки от краеведа — где отдохнуть без риска для здоровья и жизни?

О самых опасных местах для отдыха в Петербурге порталу «Городовой» рассказала гид-краевед, искусствовед Ольга Кутузова.

Лето — время пикников и прогулок на природе, но в Петербурге есть места, где нужно быть особенно внимательным. Опасные водоемы, клещи и даже змеи — краевед предупреждает о скрытых опасностях.

Опасные водоемы: резкая глубина и подводные течения

«Если говорить честно, в Петербурге есть природные зоны, где нужно быть особенно внимательным. Например, некоторые водоемы, особенно в Курортном районе и за городом. Они могут быть опасными из-за резкой глубины и подводных течений. Неву вообще не стоит рассматривать для купания — течение сильное и непредсказуемое», — отметила эксперт.

Клещи: активность в парках с дикой растительностью

Также в теплое время года активны клещи. Они встречаются в парках с дикой растительностью: Юнтолово, Удельном, вдоль Охты и, конечно, в пригородных лесопарках. Клещи — переносчики опасных заболеваний, таких как энцефалит и боррелиоз.

«Если идешь на пикник или прогулку в заросли — длинные рукава, репеллент и проверка одежды по возвращению домой обязательны», — предупредила Кутузова.

Соблюдение мер предосторожности поможет защититься от укусов клещей.

Змеи: неожиданная опасность в окрестностях города

Также в последнее время участились случаи укусов змей.

«Звучит дико для города, правда? Но в окрестностях Петербурга, особенно на болотистых участках Карельского перешейка, в районе Лахты или в заказнике «Сестрорецкое болото», можно встретить обыкновенную гадюку», — отмечает краевед.

Встреча со змеей — не самый приятный сюрприз на пикнике. Она не агрессивная, но лучше ее не беспокоить. Гадюка нападет только в случае угрозы.

Безопасный отдых: советы от эксперта

Так что лучше отдыхать с умом. Не превращать пикник в экстремальное реалити-шоу.

«Проверенный способ: идти туда, где есть лавочка, мороженое и интернет», — посоветовала эксперт.

Отдых в благоустроенном парке — отличный способ избежать неприятностей.

Список опасных мест для отдыха в Петербурге и окрестностях

Водоемы в Курортном районе и за городом. Опасны из-за резкой глубины и подводных течений.

Река Нева. Сильное и непредсказуемое течение делает купание опасным.

Парки с дикой растительностью (Юнтолово, Удельный, вдоль Охты, пригородные лесопарки). Активность клещей.

Болотистые участки Карельского перешейка, район Лахты. Возможность встречи с гадюкой.

В Петербурге есть много красивых и безопасных мест для отдыха на природе. Зная о возможных опасностях и соблюдая простые правила безопасности, можно насладиться отдыхом и избежать неприятных сюрпризов.