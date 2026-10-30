Топлю печку четвертый год с одним "вечным поленом": уменьшил расход дров в 2 раза

Дрова в металлической печи сгорают стремительно. Отвлеклись на минуту — и закладка уже превратилась в золу, а тепло уходит.

Сократить расход топлива поможет несложное приспособление. Соберите «вечное полено» своими руками.

Подготовьте материалы и инструменты

Возьмите обрезок толстостенной трубы диаметром около 76 миллиметров. Длину подберите под размер дров и глубину топки. Приготовьте стальной лист толщиной 2–3 миллиметра для заглушек, уголок для ножек, болт и гайку М12. Из инструментов понадобятся болгарка с отрезным диском, дрель со сверлами на 3 и 12 миллиметров и сварочный аппарат.

Соберите конструкцию

Отрежьте трубу по длине. Вырежьте из листа круглые пластины и наглухо приварите к обоим торцам — получится герметичный цилиндр. Сформируйте ножки из уголка и приварите снизу, чтобы устройство стояло на дне печи и не перекатывалось. Просверлите сверху отверстие на 12 миллиметров и приварите над ним гайку — это заливная горловина. Дополнительно сделайте несколько мелких отверстий трехмиллиметровым сверлом.

Пользуйтесь устройством правильно

Залейте внутрь воду через горловину и плотно вкрутите болт. Установите полено на низ топливника и обложите сухими дровами. При горении вода закипает. Пар выходит через мелкие отверстия и создает газовую среду. Жар распределяется равномерно, дрова не вспыхивают разом, а долго тлеют. Топливо расходуется экономно, тепла больше.