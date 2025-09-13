Тренировка под люстрами и колоннами: петербуржцы обсуждают спортзал похожий на музей

Жители Северной столицы разделились на два лагеря: одни положительно оценили такую идею для места тренировок, а другие — отрицательно отреагировали на подобное решение.

В Петербурге появился спортзал, интерьер которого больше напоминает парадные залы Эрмитажа, а не место, где люди качают пресс. Вокруг белоснежные колонны, лепнина, огромные люстры и паркет из мореного дуба. Казалось бы, спортзал и музей — вещи несовместимые, но здесь они удивительно сочетаются.

Спортзал как дворцовый зал

Этот необычный фитнес-центр разместился в историческом здании торгового дома «Пассаж» на Невском проспекте. Владельцы решили не просто открыть очередной спортзал, а сохранить и подчеркнуть дух Петербурга — культурной столицы с богатой историей.

Интерьер выполнен в стиле, который навевает воспоминания о старинных дворцах и музеях, таких как Эрмитаж, где царят роскошь и изящество. Но в парадных залах стоят современные тренажеры, которые явно не соответствуют духу XVIII-XIX веков, когда в таких местах устраивались балы и приемы.

Почему такой дизайн вызвал споры?

Жители стали обсуждать такое решение владельцев спортзала. В соцсетях кто-то восхищается необычной атмосферой и считает, что тренироваться в таком месте — настоящее удовольствие и вдохновение.

Другие же, напротив, не в восторге от такой атмосферы. Не место спортивным тренажерам среди колонн и люстр, смотрится, как магазин в музее. Некоторые даже шутят, что тренироваться под взглядами «атлантов» и в окружении лепнины — это слишком вычурно и не по делу.

«Я думаю это не совсем уместно... как открыть там Пятерочку»;

«Как-то не вяжется, честно»;

«Ну с такой архитектурой будешь усерднее «строить» тело мечты», — иронизируют петербуржцы.

Такой проект — это смелый эксперимент, который объединяет спорт и искусство. Это точно сможет привлечь не только тех, кто хочет поддерживать форму, но и ценителей эстетики и истории.

Возможно, именно такие пространства помогут людям по-новому взглянуть на спорт и сделать тренировки частью культурной жизни города.