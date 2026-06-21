Три пшика на куст – и завязи на томатах больше не опадают: секрет кроется в этом компоненте

Высаженные и с любовью выращиваемые томаты уже активно формируют завязи. Однако порой из-за нестабильных погодных условий они начинают опадать, ставя под угрозу весь урожай. Агроном Ксения Давыдова рассказала, как спасти томаты.
Для обеспечения обильного формирования и сохранения завязей томатов рекомендуется провести подкормку. Причем, удабривать ей необходимо не менее двух раз за сезон.
Важный компонент
В специализированных садовых магазинах следует выбрать удобрение, содержащее гиббереллиновую кислоту (например, "Цветень", "Завязь" и аналогичные препараты).
Этот компонент способствует увеличению количества завязей на растениях. Рекомендуемая концентрация составляет 5 граммов препарата на 3 литра воды. Дополнительно в этот раствор необходимо ввести монокалийфосфат из расчета 2 грамма на 1 литр воды.
Обработка культур
Полученный раствор следует перелить в опрыскиватель и равномерно обработать все томатные растения на участке. Периодичность обработки – один раз в 1-2 недели. Объем в 3 литра подкормки будет достаточен для обработки 30-40 кустов томатов.
Такая подкормка является экономичной, легкодоступной и, что наиболее важно, высокоэффективной для стимуляции образования завязей.
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