Городовой / Полезное / Три пшика на куст – и завязи на томатах больше не опадают: секрет кроется в этом компоненте
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ленивый рецепт для похудения: ПП-шаурма на тарелке без вреда для фигуры Полезное
Какие российские зоопарки стоит посетить каждому туристу - они считаются лучшими: 4 варианта Полезное
Синоптики обещают «мягкое» похолодание: рабочая неделя начнется с гроз Новости Петербурга
Идеальное сочетание капусты, мяса и сыра: вкусно до невозможности — быстрый салат на лето Полезное
Гатчина на пять дней станет киностолицей: что посмотреть на фестивале «Литература и кино» Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Три пшика на куст – и завязи на томатах больше не опадают: секрет кроется в этом компоненте

Опубликовано: 21 июня 2026 19:16
 Проверено редакцией
Три пшика на куст – и завязи на томатах больше не опадают: секрет кроется в этом компоненте
Три пшика на куст – и завязи на томатах больше не опадают: секрет кроется в этом компоненте
Городовой ру
Как увеличить количество завязей на томатах

Высаженные и с любовью выращиваемые томаты уже активно формируют завязи. Однако порой из-за нестабильных погодных условий они начинают опадать, ставя под угрозу весь урожай. Агроном Ксения Давыдова рассказала, как спасти томаты.

Для обеспечения обильного формирования и сохранения завязей томатов рекомендуется провести подкормку. Причем, удабривать ей необходимо не менее двух раз за сезон.

Важный компонент

В специализированных садовых магазинах следует выбрать удобрение, содержащее гиббереллиновую кислоту (например, "Цветень", "Завязь" и аналогичные препараты).

Этот компонент способствует увеличению количества завязей на растениях. Рекомендуемая концентрация составляет 5 граммов препарата на 3 литра воды. Дополнительно в этот раствор необходимо ввести монокалийфосфат из расчета 2 грамма на 1 литр воды.

Обработка культур

Полученный раствор следует перелить в опрыскиватель и равномерно обработать все томатные растения на участке. Периодичность обработки – один раз в 1-2 недели. Объем в 3 литра подкормки будет достаточен для обработки 30-40 кустов томатов.

Такая подкормка является экономичной, легкодоступной и, что наиболее важно, высокоэффективной для стимуляции образования завязей.

Ранее мы рассказали, как выращивать огурцы на холме.

Автор:
Ксения Давыдова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью