ТРК «Голливуд» на Пионерской: зачем Петербургу еще один пустой торговый центр

В Сети критикуют постройку, в которой не будет ничего нового.

Петербург этим летом получит новый торгово-развлекательный центр — «Голливуд». Проект масштабный: 115 тысяч квадратных метров, 60 из которых — под аренду. Всё вроде бы солидно, но главный вопрос остаётся — зачем?

Питер и так не беден на ТЦ

В городе уже давно можно спокойно гулять по торговым галереям, не встретив толпы покупателей. Некоторые из ТРК больше похожи на музеи современной пустоты: освещение работает, эскалаторы крутятся, а магазинов — кот наплакал.

Новые площадки появляются регулярно, но с каждым годом заполняются всё медленнее.

Ассортимент — déjà vu

«Голливуд» не предложит петербуржцам ничего неожиданного. Среди арендаторов — хорошо знакомые отечественные ритейлеры: Lime, бренды от Melon Fashion Group, «М.Видео», «Золотое яблоко».

Продуктовый «Перекрёсток» — привычный житель любого крупного ТЦ. Из «фишек» — развлекательный парк Teikaboom и фитнес-клуб DDX.

Да, развлечения — это хорошо. Но не для тех, кто приходит в торговый центр за нормальным выбором одежды, техники или косметики. Увы, многие покупатели до сих пор вспоминают бренды, ушедшие с рынка — и пока возвращения не видно.

Название — повод для дискуссий

Некоторых возмутило само название «Голливуд». Дескать, зачем в Петербурге такие американизмы? Но если уж быть честными, рядом давно существуют ТРК «Гранд Каньон», «Родео Драйв» и «Европолис».

Запуск снова откладывается

Изначально открытие планировали на 2023 год, теперь — лето 2025-го. Такие переносы давно стали нормой для крупных строек. Но пока срок сдвигается, меняется и экономическая ситуация. Цены растут, покупательская способность падает, а ассортимент на полках — всё реже радует глаз и кошелёк.

ТРК «Голливуд» может стать ещё одним красивым, но пустым пространством. Без доступных брендов и понятной концепции шансов на реальную популярность у него немного, отмечают в Сети.

Петербуржцам нужны не просто футуристические фасады и детские площадки. Нужны магазины с качественным выбором, внятным ценообразованием и товарами, которые хочется покупать.