Сохранившийся вековой туалет в саду Смольного: сделают ли из исторического здания культурное пространство

Здание бывшего туалета в саду Смольного, построенное еще в 1916 году, стало предметом споров между городскими властями и частной организацией.
История этого необычного объекта, который стоит на территории одного из красивейших садов Петербурга, оказалась куда интереснее, чем кажется на первый взгляд.
Исторический объект в частных руках
Этот одноэтажный туалет площадью около 56 квадратных метров считается охраняемым, то есть его нельзя сносить или перестраивать кардинально.
Случилось так, что в 1998 году здание приватизировали — оно оказалось в собственности организации под названием «Петербургский союз пенсионеров».
Но в октябре 2024 года эта организация официально прекратила свою деятельность.
Как раз из-за этого власти Петербурга решили вернуть здание в собственность города. На данный момент подан иск в суд о прекращении права собственности «Петербургского союза пенсионеров».
Пока судебный процесс не завершен, судьба здания в подвешенном состоянии, пишет Фонтанка.
Что хотели сделать в здании?
Бизнесмен Никита Ананов, который основал «Петербургский союз пенсионеров» планировал использовать здание для культурных целей — сделав из него садовый павильон или шахматный клуб.
Однако от этих идей он отказался и хотел превратить бывший туалет в музей-монумент, посвященный победам и героям России.
Общественные туалеты в Петербурге: немного истории
Подобные здания — часть архитектурного наследия Петербурга начала XX века. В то время город активно строил общественные туалеты, чтобы решить давнюю проблему с санитарией.
Это здание в саду Смольного — как раз один из таких туалетов, сохранившихся почти в первозданном виде.
После суда станет ясно, останется ли здание в частной собственности или перейдет обратно городу. Комитет имущественных отношений обещает разобраться, как использовать объект в дальнейшем.