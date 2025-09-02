Городовой / Город / Сохранившийся вековой туалет в саду Смольного: сделают ли из исторического здания культурное пространство
Сохранившийся вековой туалет в саду Смольного: сделают ли из исторического здания культурное пространство

Опубликовано: 2 сентября 2025 20:31
Смольный собор
Сохранившийся вековой туалет в саду Смольного: сделают ли из исторического здания культурное пространство
globallookpress/ Serguei Fomine

Даже старый туалет в Петербурге может стать объектом пристального внимания.

Здание бывшего туалета в саду Смольного, построенное еще в 1916 году, стало предметом споров между городскими властями и частной организацией.

История этого необычного объекта, который стоит на территории одного из красивейших садов Петербурга, оказалась куда интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Исторический объект в частных руках

Этот одноэтажный туалет площадью около 56 квадратных метров считается охраняемым, то есть его нельзя сносить или перестраивать кардинально.

Случилось так, что в 1998 году здание приватизировали — оно оказалось в собственности организации под названием «Петербургский союз пенсионеров».

Но в октябре 2024 года эта организация официально прекратила свою деятельность.

Как раз из-за этого власти Петербурга решили вернуть здание в собственность города. На данный момент подан иск в суд о прекращении права собственности «Петербургского союза пенсионеров».

Пока судебный процесс не завершен, судьба здания в подвешенном состоянии, пишет Фонтанка.

Что хотели сделать в здании?

Бизнесмен Никита Ананов, который основал «Петербургский союз пенсионеров» планировал использовать здание для культурных целей — сделав из него садовый павильон или шахматный клуб.

Однако от этих идей он отказался и хотел превратить бывший туалет в музей-монумент, посвященный победам и героям России.

Общественные туалеты в Петербурге: немного истории

Подобные здания — часть архитектурного наследия Петербурга начала XX века. В то время город активно строил общественные туалеты, чтобы решить давнюю проблему с санитарией.

Это здание в саду Смольного — как раз один из таких туалетов, сохранившихся почти в первозданном виде.

После суда станет ясно, останется ли здание в частной собственности или перейдет обратно городу. Комитет имущественных отношений обещает разобраться, как использовать объект в дальнейшем.

Автор:
Юлия Аликова
Город
