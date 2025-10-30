Тыквы, мыши и протокол: юрист предупредил, какие атрибуты к Ночи всех святых обернутся штрафом

При подготовке к Хэллоуину необходимо учитывать, что использование определённых символов способно повлечь за собой административное наказание.
Юрист Олег Зернов в разговоре с РИА Новости напомнил, что изображения и знаки, ассоциирующиеся с сатанизмом*, входят в список запрещённых в России.
Публичная демонстрация такой символики может привести к ответственности по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
По словам юриста, наиболее рискуют те, кто выбирает для праздника изображения, вызывающие прямые ассоциации с подобными запрещёнными течениями.
Для граждан, нарушивших этот пункт законодательства, установлены следующие меры:
- штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей;
- административный арест сроком до 15 суток.
Такое наказание может быть применено к тем, кто выбрал соответствующую атрибутику для костюмов или украшения помещений.
В то же время, изображения тыкв, пауков, мышей или другие классические элементы осеннего праздника не подпадают под действие статьи. Обычные декорации и костюмы, не отражающие запрещённую символику, не влекут административной ответственности.
Хэллоуин отмечается ежегодно 31 октября и связан с древним кельтским обрядом Самайн, который символизировал окончание светлого времени года и приближение зимы.
В этот день люди примеряют образы мифических или пугающих персонажей, украшают дома тематическими светильниками, искусственной паутиной, фигурками скелетов и приведений.
* Движение признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.