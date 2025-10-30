Городовой / Город / Тыквы, мыши и протокол: юрист предупредил, какие атрибуты к Ночи всех святых обернутся штрафом
Тыквы, мыши и протокол: юрист предупредил, какие атрибуты к Ночи всех святых обернутся штрафом

Опубликовано: 30 октября 2025 14:18
За что можно получить административный штраф в размере от одной до двух тысяч рублей или арест на срок до пятнадцати суток?

При подготовке к Хэллоуину необходимо учитывать, что использование определённых символов способно повлечь за собой административное наказание.

Юрист Олег Зернов в разговоре с РИА Новости напомнил, что изображения и знаки, ассоциирующиеся с сатанизмом*, входят в список запрещённых в России.

Публичная демонстрация такой символики может привести к ответственности по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

По словам юриста, наиболее рискуют те, кто выбирает для праздника изображения, вызывающие прямые ассоциации с подобными запрещёнными течениями.

Для граждан, нарушивших этот пункт законодательства, установлены следующие меры:

  • штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей;
  • административный арест сроком до 15 суток.

Такое наказание может быть применено к тем, кто выбрал соответствующую атрибутику для костюмов или украшения помещений.

В то же время, изображения тыкв, пауков, мышей или другие классические элементы осеннего праздника не подпадают под действие статьи. Обычные декорации и костюмы, не отражающие запрещённую символику, не влекут административной ответственности.

Хэллоуин отмечается ежегодно 31 октября и связан с древним кельтским обрядом Самайн, который символизировал окончание светлого времени года и приближение зимы.

В этот день люди примеряют образы мифических или пугающих персонажей, украшают дома тематическими светильниками, искусственной паутиной, фигурками скелетов и приведений.

* Движение признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.

Юлия Аликова
Город
