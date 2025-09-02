Скорость эскалаторов в петербургском метро: самые глубокие станции и самые быстрые лестницы (или нет?)

Петербургский метрополитен известен не только своим художественным оформлением станций, но и… глубиной.

Рекордсмены по глубине

Действительно, Петербургское метро — одно из самых глубоких в мире. Это связано с особенностями геологического строения местности (многочисленные водоносные слои, плывуны) и рельефом города. Чтобы построить тоннели, пришлось опускаться ниже этих сложных слоев.

Самая глубокая станция в России (и одна из самых глубоких в мире) — Адмиралтейская, её глубина достигает 86 метров. Подъем на эскалаторе с платформы на поверхность занимает несколько минут и состоит из двух пролетов.

Другие глубокие станции в центре и не только: Площадь Ленина (71 м), Комендантский проспект (75 м), Чернышевская (70 м — до реконструкции), Парк Победы (45 м, но с очень длинным наклоном) и многие другие.

Ощущение скорости

Из-за огромной длины и значительного угла наклона эскалаторы на глубоких станциях Петербурга ощущаются как очень быстрые. Время подъема или спуска кажется долгим, но при этом скорость движения полотна кажется высокой.

Однако, если сравнивать формальные параметры, скорость движения эскалаторов в российском метрополитене (в том числе в Петербурге) стандартизирована и составляет 0,75 метра в секунду.

Это регулируется правилами безопасности.

Таким образом, эскалаторы в Петербурге не объективно быстрее, чем в других городах, но их длина и глубина станций создают иллюзию повышенной скорости и делают поездку на них незабываемым (а для кого-то и пугающим) опытом.

Это долгий путь наверх к свету или вниз в подземное царство.

Специфика поездки на эскалаторе по-петербургски

Стоять справа, проходить слева: как и везде, это правило хорошего тона. Слева оставляют место для тех, кто спешит и хочет подняться или спуститься пешком.

Держаться за поручень: на длинных и быстрых (по ощущению) эскалаторах это особенно важно для безопасности, особенно на стыках пролетов.

Быть готовым к долгому пути: подъем или спуск может занять несколько минут, давая время подумать или просто понаблюдать за людьми.

Длинные эскалаторы — такая же визитная карточка Петербургского метро, как и его архитектура.

Они являются наглядным свидетельством инженерного вызова, с которым столкнулись при строительстве подземки в условиях сложной городской геологии, и частью уникального опыта использования метро в Северной столице.