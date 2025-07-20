Анненкирхе: сгоревший храм, где живет история и дышит мистика

На Кирочной улице Петербурга стоит храм, который повидал многое: годы величия, забвение, бурную светскую жизнь и страшный пожар. Сегодня Анненкирхе — это не просто церковь, а место, где переплетаются история, искусство, вера и необъяснимая атмосфера.

Санкт‑Петербург всегда был городом открытым миру и разным культурам.

На берегах Невы мирно сосуществовали представители разных конфессий, строя свои храмы — мусульманская мечеть, буддистский дацан, еврейская синагога.

Одной из крупнейших общин были лютеране, среди которых немало было немцев, привлеченных сюда Петром Первым для строительства новой столицы.

Специально для них возводились лютеранские церкви, или кирхи, как Анненкирхе, церковь Святого Михаила и другие.

Но история не пощадила эти здания, и судьба Анненкирхе оказалась особенно драматичной.

Как появилась кирха на Кирочной

История церкви Святой Анны началась с желания Петра Первого сделать Петербург европейской столицей, привлекая специалистов со всего континента.

Среди них было много немцев, и им, конечно, требовался свой лютеранский храм.

Поначалу община собиралась в скромных деревянных церквях, но в начале последней четверти XVIII века пришло время для строительства каменной кирхи, достойной новой столицы.

Над проектом работал Юрий Фельтен — известный в городе архитектор. Храм построили удивительно быстро — всего за пять лет. А улица, на которой он возвысился, даже получила своё имя — Кирочная — от слова «кирха».

До революции церковь была центром притяжения для лютеран города, число которых достигало почти 12 тысяч.

Здесь проходили не только богослужения, но и кипела активная социальная жизнь — при церкви функционировали училище, богадельня, больница, детский приют и даже приюты для девушек и женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

От храма к кино и року: судьба кирхи в советское время

С приходом к власти большевиков в 1917 году судьба Анненкирхе, как и многих других храмов, резко изменилась.

Какое‑то время она еще принимала прихожан, но в 1935 году религиозная деятельность в ее стенах была прекращена.

Здание, однако, не пустовало. В 1939 году здесь открылся кинотеатр «Спартак», который быстро стал культовым местом для ленинградцев.

«Спартак» был знаменит тем, что здесь можно было посмотреть шедевры мирового кинематографа, которые редко показывали в других кинотеатрах города.

Позже, в 1980‑х, здание приютило и концерты отечественных рок-групп, что добавило еще одну неожиданную главу в его историю.

Трагический период советской власти коснулся и прихожан кирхи.

После прихода к власти в Германии Гитлера, в СССР начались преследования лютеран и немцев, живших в Ленинграде.

Многих постигла трагическая участь — расстрелы, ГУЛАГ, депортации в тыл. Лишь некоторым, как пастор Мальмгрен, удалось чудом сбежать на родину.

«Копченое» чудо и новая жизнь: после пожара

После развала СССР в Анненкирхе вновь начали проводиться богослужения, но и кинотеатр «Спартак» продолжал работать. 1990‑е стали для храма временем испытаний.

Несмотря на возобновление церковной жизни, здание оккупировала масс-культура — проходили дискотеки, рок-концерты, кинотеатр превратился в рок-клуб, часовня стала баром, а на втором этаже появились игровые автоматы.

Лютеранская община Петербурга долго добивалась возвращения храма по суду.

Они выиграли дело, но стать полноценным собственником не успели. В начале XXI столетия, в 2001 году, в церкви случился сильный пожар. По одной из версий, это был поджог, связанный с прежним владельцем здания.

Сгоревшая церковь Анненкирхе простояла семь лет без крыши, подвергаясь воздействию стихии.

В 2010 году началась ее реставрация, но она коснулась только внешнего облика храма — восстановили крышу, отремонтировали подвалы и фасад, сделали гидроизоляцию фундамента.

На реставрацию интерьеров просто не хватило денег.

И тут случилось неожиданное. Церковь решили открыть для прихожан «как есть» — без отопления, без водоснабжения, с «копчеными» стенами и отсутствием финишного покрытия на полу.

И каково же было удивление пастора — людям сгоревшие интерьеры понравились больше, чем они выглядели до пожара! Стены, покрытые копотью, обгоревшая лепнина создавали уникальную, драматическую атмосферу.

«Адские» интерьеры и культурный центр сегодня

Сегодня Анненкирхе стала одним из самых фотографируемых мест в Петербурге именно благодаря своим «копченым» интерьерам. Многие приходят сюда исключительно для фотосессий.

Атмосфера в Анненкирхе приобрела некий зловещий ореол — ощущение, будто здесь побывал сам дьявол.

Именно благодаря этому ажиотажу интерьеры решили пока не реставрировать полностью, а лишь укрепить осыпающуюся штукатурку, сохраняя их уникальность.

Несмотря на незавершённую реставрацию, церковь активно живёт.

Здесь до сих пор проходят богослужения на русском и английском языках.

Но помимо этого, Анненкирхе стала современным христианским центром для молодёжи и площадкой для выставок, фестивалей, лекций и концертов.

Сюда приходят люди самых разных взглядов — лютеране, православные, атеисты. Лютеранство, известное своей терпимостью, позволяет проводить в кирхах не только религиозные обряды, но и светские мероприятия.

Афиша Анненкирхе очень разнообразна — от лекций по искусству до новогодних ярмарок и участия в «Ночи музеев».

Стоит помнить, что во время мероприятий вход часто становится платным, но средства от продажи билетов идут на содержание церкви и оплату гонораров выступающим.

Помимо главного зала, в кирхе есть и другие интересные пространства.

Рядом с лестницей, ведущей на второй этаж, находится вход в подвальное помещение, где расположилась выставка «Будь верен». Она посвящена истории кирхи, жизни пасторов и прихода.

Этот подвал — очень атмосферное место, напоминающее катакомбы с низким потолком (около 170 см) и тесными стенами.

Вдоль прохода висят заметки и фотографии, а длинный коридор ведёт к квадратной молельной комнате с расписанными стенами.

На втором этаже находится кофейня с небогатым меню, где можно выпить горячие напитки и даже поиграть в развивающие настольные игры.

Мебель здесь, кстати, отлично вписывается в сгоревший интерьер.

С позволения персонала можно даже поиграть на пианино. Также на втором этаже есть небольшая, но уютная часовня с алтарем, вмещающая около 30 человек, и полка с религиозной литературой.

С колокольни когда‑то исчез колокол, но сегодня о начале богослужения возвещает небольшой колокольчик рядом с входом в часовню.

Мистическая аура: о чем шепчут стены?

Анненкирхе известна не только своей историей и интерьерами, но и особой атмосферой. Многие посетители отмечают, что испытывают здесь не вполне обычные ощущения.

Существует поверье, что человек, посетивший кирху, испытывает те ощущения, которых он заслуживает — одни чувствуют беспредметный страх и тревогу, тогда как у других возникает ощущение легкости, радости и спокойствия.

Те, кто испытал ужас, редко возвращаются, а те, кто почувствовал светлые эмоции (часто это творческие, открытые люди), приходят сюда регулярно.

На одной из внутренних стен кирхи сохранилось изображение Святой Анны, закопченное пожаром.

Ее облик в полумраке особенно притягивает. Существует поверье: если посмотреть в глаза Святой Анне, можно понять свою душу.

А любители мистики говорят, что по ночам в кирхе слышны непонятные звуки и голоса, а видеокамеры даже фиксируют таинственных призраков.

Анненкирхе сегодня — это место контрастов: сгоревшие стены и живые богослужения, рок-концерты и выставки, история и мистика.

Это храм, который прошел через огонь и забвение, чтобы обрести новую, необычную жизнь, стать местом силы и вдохновения, где каждый может найти что‑то свое и, возможно, почувствовать то самое «дыхание смерти» или, наоборот, обрести легкость души в наше тревожное время.

Ищите ее на Кирочной — от метро «Чернышевская» всего 7 минут пешком.