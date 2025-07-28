«Австрийская площадь»: восьмиугольный отголосок Европы на Петроградской стороне

Когда три столетия назад Петр I «прорубил окно в Европу», он, возможно, не предполагал, что в его новом городе появится место, которое современники назовут одним из самых европейских.

История территории, где сегодня расположена «Австрийская площадь», уходит корнями в начало XVIII века.

Уже в двадцатых годах этого столетия здесь существовали первые поселения — скромные мазанковые строения, в которых жили мастеровые люди, обслуживавшие нужды Оружейной канцелярии.

Позднее их переселили на Моховую улицу, а здания передали Посольскому двору.

Эти постройки просуществовали до середины XVIII века.

В следующем столетии местность имела более сельский вид: небольшие деревянные дома соседствовали с садами и огородами, мало напоминая будущий европейский ансамбль.

Видение архитектора: формирование восьмиугольника

Преображение этой части Петроградской стороны произошло на рубеже XIX и XX веков.

В период с 1901 по 1906 годы за осовременивание территории взялся выдающийся архитектор Василий Васильевич Шауб.

Именно ему принадлежит заслуга в создании целостного архитектурного ансамбля, который сформировал правильный восьмиугольник.

Шауб спроектировал четыре дома, ставших основой будущей площади, и придал им выразительный облик в модном тогда стиле модерн.

Жемчужины ансамбля и их обитатели

Каждый из домов, формирующих «Австрийскую площадь», имеет свою уникальную историю и архитектурные особенности.

Дом № 16: привлекает внимание остроконечной башней, венчающей его макушку. Фасад обильно украшен декоративными элементами, в которых, как отмечают, угадываются мотивы даже стиля барокко, что создает интересный контраст с общим модерновым обликом. В этом доме проживал художник Эрнст Либгарт — любимец императорской семьи и один из основателей картинной галереи Эрмитажа.

Дом № 20: в 1907 году его оригинальный фасад был отмечен специальной наградой. Здание принадлежало Михаилу Горбову — почетному гражданину Санкт-Петербурга.

Дом № 13: по праву считается одной из главных «жемчужин» площади. Здесь в 1907–1908 годах жил выдающийся писатель Леонид Андреев. Его дом был центром притяжения для литературной элиты того времени: стены помнят визиты Александра Блока и Федора Сологуба, частых гостей литературных вечеров Андреева. Позднее, с 1924 по 1935 годы, в этом же доме проживал мастер петербургской неоклассики, архитектор Владимир Щуко, известный, в частности, как автор памятника Ленину у Финляндского вокзала.

Дом № 15: был построен значительно позже, в 1952 году, по проекту архитекторов Олега Гурьева и Алексея Щербенка. Хотя этот дом не копирует стилистику зданий Шауба, он спроектирован таким образом, что органично вписывается в общий ансамбль площади, не нарушая ее гармонии. Среди его жителей был оперный певец Константин Лаптев.

Официальное признание и имя

Несмотря на то что ансамбль был сформирован еще в начале XX века и долгое время неофициально назывался «Австрийской площадью» за архитектурное сходство с площадями Вены, официальное имя он получил лишь в 1992 году.

Градоначальники Петербурга, учитывая стойкие ассоциации с австрийской архитектурой, решили официально назвать ее Австрийской площадью в качестве дружественного жеста.

Торжественное мероприятие по этому поводу организовал мэр Анатолий Собчак, а среди почетных гостей была супруга канцлера Австрии.

«Австрийская площадь» сегодня: живой памятник модерна

Сегодня «Австрийская площадь» — это не застывший музей, а живое городское пространство, сохранившее свою уникальную атмосферу.

Она является ярким примером петербургского северного модерна и свидетельством таланта Василия Шауба и других архитекторов, создававших облик Петроградской стороны.

Адреса домов, формирующих площадь и упомянутых в ее истории, включают: Каменноостровский проспект, дом 16; улица Мира, дома 13, 15, 20, Санкт-Петербург.

«Австрийская площадь» остается одним из самых живописных и фотогеничных уголков Петербурга, напоминая о культурных связях с Европой, о богатой истории города и о людях, чьи жизни были связаны с этими красивыми домами.

Это место, где архитектура, история и городские легенды сливаются в единое целое, создавая неповторимое ощущение «европейской» сказки посреди Северной столицы.