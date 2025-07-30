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«Центр британской книги» в Петербурге: островок английской словесности и культуры

Опубликовано: 30 июля 2025 18:13
«Центр британской книги»
«Центр британской книги» в Петербурге: островок английской словесности и культуры
Городовой ру

Для тех, кто мечтает погрузиться в мир английской литературы и культуры, не покидая Санкт-Петербург, существует особенное место.

«Центр британской книги», являющийся частью Межрайонной централизованной библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова, — это одно из немногих мест в Санкт-Петербурге, где собрана обширная коллекция материалов на английском языке.

Здесь можно найти и взять домой любимые книги, необходимые учебники и периодику, а также аудиоматериалы и фильмы.

Центр расположен в исторической части города и является не просто английской библиотекой, но и активно действующим культурно-образовательным проектом.

В его уютных стенах, расположившись в мягком оранжевом кресле, можно с наслаждением почитать книги в оригинале или даже обсудить английскую литературу с единомышленниками.

Проект открыт для посетителей любого возраста, включая детей.

Площадка для учебы и творчества

«Центр британской книги» предлагает разнообразные возможности для тех, кто изучает или преподает английский язык.

Помимо чтения, здесь показывают фильмы, есть возможность послушать аудиозаписи, воспользоваться интернетом для работы или учебы.

Удивительная деталь, добавляющая уюта и творческой атмосферы, — наличие пианино, на котором можно сыграть, сделав перерыв в занятиях.

Это отличная площадка для языковой практики, культурного обмена, а также для творческой и профессиональной реализации.

Посещение Центра позволяет не только улучшить знание языка, но и глубже познакомиться с культурой Великобритании, не выезжая из Петербурга.

Адрес: Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская, 30 (вход во двор), домофон — 150.

Метро: «Технологический Институт».

Автор:
Юлия Тюрина
Город
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