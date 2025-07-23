Чему учат в Академии Штиглица

Академия Штиглица, официально известная как Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, была основана в 1876 году на средства барона Александра Штиглица.
Это одно из старейших художественных учебных заведений России, которое изначально называлось Центральным училищем технического рисования.
Архитектура и дизайн
Здание Академии, расположенное в Соляном переулке, 13, является шедевром архитектуры.
Оно было спроектировано Максимилианом Месмахером, который также стал первым директором училища.
Архитектура здания сочетает в себе элементы ренессанса и эклектики, создавая уникальный образ, напоминающий итальянский дворец.
Образовательные программы
Академия Штиглица предлагает широкий спектр образовательных программ, включая бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.
Студенты могут изучать различные направления, такие как дизайн, декоративно-прикладное искусство, реставрация и архитектура.
Музей прикладного искусства
Одним из главных сокровищ Академии является Музей прикладного искусства, который был основан в 1896 году.
В его коллекции более 35 тысяч экспонатов, охватывающих период от античности до современности.
Музей является не только хранилищем искусства, но и учебным полигоном для студентов.
Современное развитие
Сегодня Академия Штиглица продолжает оставаться одним из ведущих художественных вузов России.
Она активно развивает международные связи, проводит выставки и конференции, а также поддерживает молодых талантов.
Академия Штиглица — это место, где история и современность встречаются, создавая уникальное пространство для творчества и обучения.