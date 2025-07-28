«Деревянная сказка модерна»: особняк Карла Экваля на Красногвардейском переулке

Особняк Карла Карловича Экваля — редкий образец деревянного модерна, возведенный в 1901 году по проекту выдающихся архитекторов Федора Лидваля и Сергея Беляева.

История этого дома — это рассказ о промышленнике и его семье, о раннем этапе творчества будущей звезды петербургской архитектуры и о чудом сохранившемся уголке красоты посреди индустриального пейзажа у Черной речки.

Заказчик и место: дом при заводе

История особняка неразрывно связана с личностью его владельца — Карла Карловича Экваля. Он был основателем и хозяином крупного по тем временам Чугунолитейного и Механического завода, известного как завод К.К. Экваля или «Братья Экваль».

В конце XIX — начале XX века многие состоятельные заводчики строили свои дома недалеко от предприятий, чтобы быть всегда в курсе дел.

Карл Экваль пошел дальше — он решил возвести семейный особняк прямо на территории своего завода.

Это решение определило необычное местоположение здания, которое находится в Красногвардейском переулке, доме 15, — совсем близко к набережной Черной речки, в промышленной зоне.

Архитекторы и стиль: ранний модерн Лидваля

Для проектирования своего дома Карл Экваль пригласил архитектора Федора Ивановича Лидваля, который в то время был еще относительно молод и малоизвестен.

Сегодня Лидваль считается одним из самых ярких и влиятельных мастеров петербургского модерна, законодателем этого стиля в России.

Особняк Экваля стал одной из его первых значительных работ, предвосхитивших будущую славу зодчего. В работе над проектом также принимал участие архитектор Сергей Владимирович Беляев.

Здание было построено в 1901 году — в период, когда модерн только набирал популярность и находился, как говорится, «на пике» моды.

Архитекторы смело использовали характерные элементы нового стиля, но при этом выбрали весьма необычный для парадного петербургского особняка материал — дерево.

Это делает дом Карла Экваля редчайшим примером деревянной постройки в стиле модерн, сохранившейся в историческом центре города.

Особенности архитектуры: изящество деталей

Несмотря на использование дерева, особняк выглядит изысканно и современно для своего времени.

В его облике легко угадываются черты зарождающегося модерна:

Широкие окна: непривычно большие для того периода окна, в том числе почти ленточные, обеспечивали максимум естественного света.

Фактурная штукатурка: использование темной фактурной штукатурки придавало стенам особую выразительность.

Растительные орнаменты: простенки между окнами и другие элементы фасада украшены стилизованными растительными орнаментами — одним из любимых мотивов модерна.

Оформление фронтона: декоративное решение фронтона здания наиболее ярко демонстрирует новаторские приемы и угадывающиеся мотивы нового архитектурного стиля.

Двухэтажный особняк стал своего рода манифестом раннего модерна Лидваля, его узнаваемые черты впоследствии проявились во многих его знаменитых постройках.

Судьба особняка: от дома заводчика до памятника истории

После революции 1917 года завод Экваля был национализирован и преобразован в Завод прецизионного станкостроения (в советское время носивший имя Ильича).

Особняк, оказавшийся на его территории, лишился прежнего статуса и хозяев.

К сожалению, в отличие от многих других зданий Лидваля, этот дом не стал музеем или активно используемым общественным пространством.

Сегодня особняк Карла Экваля пустует. Он является памятником архитектуры и одним из немногих сохранившихся деревянных особняков эпохи модерна в Санкт-Петербурге.

Однако его местоположение на территории действующего завода делает доступ к нему затруднительным для широкой публики. Здание ждет своего часа и, возможно, реставрации, которая вернет ему былое великолепие.

Исторические отголоски места

На территории завода, где находится особняк, установлены мемориальные доски, напоминающие о других страницах его истории, уже не связанных напрямую с семьей Экваля.

Одна из них посвящена чекисту-разведчику Виктору Александровичу Лягину, работавшему здесь в 1930-е годы.

Другая — трудящимся завода, погибшим на фронтах и в осажденном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны. Эти доски отражают сложную и насыщенную историю места, пережившего смену эпох.

Особняк Карла Экваля — это не просто старинный дом.

Это редкий свидетель своего времени, демонстрирующий смелость архитектурной мысли начала XX века, мастерство Федора Лидваля и уникальное сочетание промышленной деятельности и личной жизни предпринимателей Петербурга.

Он остается скрытой, но значимой частью архитектурного наследия города на Неве.