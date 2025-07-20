Где страхуют от апокалипсиса: доходный дом страхового общества «Россия» на Большой Морской

Этот дом, построенный по заказу страховой компании, до сих пор хранит загадки, призывающие задуматься не только о страховке, но и о конце света.

В самом сердце Петербурга, на Большой Морской улице, под номером 35, располагается здание, которое хранит множество секретов — доходный дом страхового общества «Россия».

Построенный на рубеже XIX и XX веков, он стал не просто коммерческим зданием, но и настоящим произведением искусства, где каждая деталь — от фасада до интерьеров — несет в себе определенный смысл.

История рождения: дом по заказу «России»

Шестиэтажное здание было возведено по заказу крупного страхового общества «Россия», которое уже владело двумя соседними домами.

Проект поручили гражданскому инженеру Александру Гимпелю и архитектору Василию Ильяшеву. Их детище появилось на Большой Морской, став частью престижного архитектурного ансамбля.

Назначение дома было двойным: он должен был приносить доход от сдачи помещений в аренду, и, конечно, служить центральным офисом для самой страховой компании.

Так, за большими окнами-витринами первого этажа располагались торговые учреждения. Одним из самых известных был магазин «Я. Беккер. Рояли и пианино», предлагавший музыкальные инструменты в самом центре города.

Второй и третий этажи с широкими оконными проемами занимало само страховое общество — здесь, вероятно, заключались сделки и решались важные вопросы.

Верхние этажи сдавались под квартиры.

Сегодня часть этого исторического особняка занимает музей «Росфото», посвященный истории российской фотографии.

И, гуляя по залам музея или просто заглянув в парадную, можно увидеть удивительные детали интерьеров, сохранившиеся с тех времен.

До сих пор уцелело большое количество керамических печей — изящных, облицованных плиткой, каждая из которых является маленьким произведением искусства.

Одну из них можно увидеть в парадной, а другие — в залах музея.

Витражи-шарада: скандинавский апокалипсис и страхование

Но, пожалуй, одной из самых впечатляющих и загадочных деталей дома являются витражи в парадной. Они сохранились в практически полном объеме и представляют собой целый комплекс с отсылками к скандинавской мифологии.

Тема витражей — не просто красивые картинки, а иллюстрация легенды о Рагнареке, скандинавском конце света.

Здесь можно увидеть зимний пейзаж, символизирующий Фимбулвинтер — трехлетнюю зиму перед Рагнареком, цветочные мотивы, напоминающие о коротком периоде после катастрофы, когда природа вновь оживет, райское дерево с павлинами, символизирующее мировой ясень Иггдрасиль, драконов и, конечно, кульминацию — битву Тора с морским змеем Ермунгандом.

Как пишет искусствовед Татьяна Княжицкая, тема для декоративного остекления выбрана неслучайно и напрямую связана с функцией здания.

Эти панно, изображающие глобальную катастрофу, должны были побудить человека застраховать свою жизнь, чтобы никакой, даже мифологический, конец света не был страшен ни ему, ни его близким.

Это удивительный пример того, как искусство использовалось в коммерческих целях, играя на страхах и желаниях людей.

Фасад Рериха: утраченные сюжеты «Северной жизни»

Еще одна уникальная деталь Доходного дома «Россия» связана с именем великого художника Николая Рериха. Фасад дома украшают сюжеты по его рисункам из серии «Северная жизнь» на тему походов древнерусского войска.

Эти панно, выполненные в технике майолики, были созданы в знаменитой мастерской керамиста Петра Ваулина — одного из лучших в своем деле.

Однако история этих фасадных украшений трагична. Оригиналы были утрачены при советской власти — вероятно, уничтожены или сняты. То, что мы видим на фасаде сегодня — это воссозданный фриз, выполненный в более позднее время.

Тем не менее, он позволяет оценить масштаб замысла и красоту утраченных работ Рериха и Ваулина, напоминая о связи здания не только со скандинавскими мифами, но и с древнерусской историей.

Доходный дом страхового общества «Россия» — это здание с многослойной историей и удивительной архитектурой. Это место, где бизнес, искусство, мифология и история Петербурга переплетаются самым неожиданным образом.

От керамических печей и витражей, напоминающих о конце света, до фасадов с древнерусскими сюжетами — этот дом по-прежнему полон загадок и достоин самого пристального внимания.