Говорящие реки Петербурга: о чем рассказывают имена Мойки, Фонтанки и Карповки

Названия рек Мойки, Фонтанки и Карповки — это не случайные слова, а застывшие в языке страницы истории, рассказывающие о банях, фонтанах и финских лесах.

Имена рек и каналов Петербурга — такой же неотъемлемый символ города, как шпиль Адмиралтейства или разводные мосты.

Мы произносим их каждый день, не задумываясь, что за этими привычными словами скрываются удивительные истории.

Названия главных водных артерий города не были придуманы поэтами — они родились из быта, практических нужд и допетровской истории этих земель, став настоящей звуковой картой прошлого.

Мойка: “грязная” река для чистых дел

Сегодня набережные Мойки — одно из самых парадных и красивых мест в Петербурге, но ее название говорит о куда более прозаическом прошлом. Существует две основные версии его происхождения, и обе они сводятся к одному — к грязи.

Народная версия (самая популярная): название происходит от русского слова “мыть”. В XVIII веке на берегах реки располагалось множество общественных бань и прачечных. В реку сливали грязную воду, и она служила городу для “помывочных” нужд, отчего и получила свое имя. Историческая версия (более научная): до основания Петербурга здесь протекала речка, которая на местном, ижорском языке называлась “Мья”. Это слово переводится как “грязь”, “топь”, “слякоть”, что точно описывало болотистый характер этих мест. Русские поселенцы просто адаптировали непривычное “Мья” к понятному и созвучному слову “Мойка”.

По сути, обе версии не противоречат друг другу, а лишь показывают, как народная молва нашла логичное объяснение старому финно-угорскому названию.

Фонтанка: водная артерия для царских забав

История названия Фонтанки — это пример того, как инженерное решение навсегда изменило топонимику города.

Изначально река была безымянной или называлась “Безымянный Ерик” (ерик — узкая протока).

Все изменилось, когда Петр I решил разбить свой любимый Летний сад и украсить его фонтанами.

Для работы фонтанов требовался постоянный напор воды.

Воду брали из Лиговского канала и по трубам перекачивали в пруды Летнего сада.

Трубы эти проложили через Безымянный Ерик.

Жители города, видя эту конструкцию, стали называть реку “Фонтанной рекой”, так как она “питала” фонтаны.

Со временем длинное название сократилось до привычного нам — Фонтанка.

Карповка: рыба или вороны?

Река, разделяющая Петроградский и Аптекарский острова, хранит в своем имени загадку. Здесь тоже есть две версии.

Простая версия: название происходит от слова “карп”. Считается, что в реке когда-то водилось много этой рыбы, и местные жители активно ее ловили. Лингвистическая версия: более вероятно, что “Карповка” — это русифицированное финское название. Река до прихода русских называлась “Korpijoki”. Это слово состоит из двух частей: korpi (“дремучий, глухой лес”) и joki (“река”). То есть, это была “Лесная река”, протекающая через густой лес. Есть и другая финская версия от слова korppi — “ворон”. Тогда это “Воронья река”. Русское ухо адаптировало сложное “Корпийоки” в понятное и простое “Карповка”.

Таким образом, названия петербургских рек — это не просто красивые слова.

Это живые исторические документы, которые рассказывают нам о практической жизни города, его инженерных чудесах и даже о тех временах, когда на месте гранитных набережных стояли дремучие леса и шумели болота.