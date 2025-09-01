Городовой / Город / Культура очередей: где они остались и как себя вести по-петербургски
Культура очередей: где они остались и как себя вести по-петербургски

Опубликовано: 1 сентября 2025 20:02
Культура очередей: где они остались и как себя вести по-петербургски
В отличие от советских времен, когда очереди были везде — за продуктами, одеждой, билетами, — сегодня в Петербурге они стали явлением гораздо менее распространенным.

Тем не менее, полностью они не исчезли и в некоторых местах сохраняют свою специфическую «культуру». Понять, где еще можно столкнуться с очередью и как в ней вести себя, — значит понять еще одну грань петербургской жизни.

Где очереди всё еще реальность

  • Популярные культурные места: в Эрмитаж, Кунсткамеру, Русский музей в дни высокой посещаемости (выходные, праздники, туристический сезон) очереди могут быть внушительными. Особенно, если вы не купили билет онлайн.

  • Культовые кафе и пекарни: в Петербурге есть места, ставшие настолько популярными, что к ним выстраиваются очереди за свежей выпечкой или кофе. Например, знаменитые пышечные на Большой Конюшенной или некоторые модные кофейни.

  • Специфические магазины: за уникальными товарами, лимитированными коллекциями или перед праздниками очереди могут возникать в книжных магазинах, кондитерских или специализированных лавках.

  • Административные и государственные учреждения: в поликлиниках, паспортных столах, МФЦ, несмотря на электронные очереди, «живые» очереди к кабинетам или за талончиками всё ещё встречаются.

  • Сезонные явления: упомянутая ранее корюшка весной — классический пример сезонной очереди на рынках.

  • События: на концерты, выставки, премьеры, спортивные матчи — очереди на вход или за билетами перед самым началом мероприятия.

Как вести себя в петербургской очереди (негласные правила)

  • «Кто последний?»: это универсальный код вежливости. Пристраиваясь в очередь, обязательно спросите: «Кто последний?». Это устанавливает ваш порядок и помогает сориентироваться. Человек, который последний перед вами, становится вашим ориентиром.

  • Не пытаться обойти: в Петербурге (как и в целом в России) попытка влезть без очереди воспринимается крайне негативно и может вызвать бурную реакцию. Уважайте тех, кто пришел раньше.

  • Держать дистанцию, но не терять место: стоять слишком близко не принято, но и отходить на слишком большое расстояние опасно — ваше место могут занять или просто «не заметить». Если нужно отлучиться (например, в туалет), спросите у человека, стоящего перед вами, можно ли отойти на минуту, и предупредите, что вернетесь.

  • Быть готовым к разговору (или к молчанию): в очереди можно встретить самых разных людей. Иногда завязываются непринужденные разговоры о погоде, цели визита или просто о жизни. А иногда все молча ждут, углубившись в телефоны или свои мысли. Будьте готовы и к тому, и к другому.

  • Следить за движением: будьте внимательны, чтобы не пропустить свою очередь или номер, если очередь электронная.

  • Спокойствие и терпение: очередь — это часть процесса. Раздражение и агрессия обычно не помогают, а только портят настроение.

Петербургские очереди сегодня — это скорее исключение, чем правило повседневной жизни (за исключением, пожалуй, медицинских учреждений и некоторых самых популярных мест).

Но умение вести себя в них — это маленький, но показательный штрих к портрету жителя города, знающего и уважающего определенные социальные нормы, даже если они постепенно уходят в прошлое.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
