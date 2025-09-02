Городовой / Город / Маршрутки Петербурга: быстро, тесно, непредсказуемо (уходящая эпоха?)
Маршрутки Петербурга: быстро, тесно, непредсказуемо (уходящая эпоха?)

Опубликовано: 2 сентября 2025 16:14
Маршрутка
Маршрутки Петербурга: быстро, тесно, непредсказуемо (уходящая эпоха?)
Городовой ру

Для многих петербуржцев маршрутка осталась символом определенного этапа в жизни города — более хаотичного, но полного энергии и спонтанности.

Еще совсем недавно маршрутные такси были неотъемлемой, хоть и довольно хаотичной, частью транспортной системы Петербурга. Это был символ скорости (часто чрезмерной), маневренности (порой на грани фола) и непредсказуемости.

Сегодня их роль в городской транспортной системе значительно уменьшилась, но опыт поездок в петербургской маршрутке оставил яркий след в памяти многих горожан.

Символ 90-х и 2000-х

Маршрутки массово появились в Петербурге в 1990-е годы как реакция на нехватку и нерегулярность государственного транспорта.

Они быстро завоевали популярность благодаря возможности быстро добраться из одной точки города в другую, часто по маршрутам, не покрываемым метро или автобусами.

Их основная идея — доставка пассажира практически «от двери до двери» (в пределах маршрута) по требованию, а не только на официальных остановках.

Характерные особенности петербургских маршруток:

  • Скорость и маневренность: маршруточники часто отличались агрессивным стилем вождения, пытаясь максимально быстро проскочить пробки и сократить время в пути. Это делало поездку динамичной, но не всегда безопасной.

  • Оплата водителю: традиционно деньги передавались водителю «по цепочке» от задних сидений через других пассажиров. Это создавало определенную коммуникацию, но и вызывало неудобства. Сдачу также передавали обратно таким же образом.

  • Остановка «по требованию»: можно было попросить остановить практически в любом месте по ходу маршрута, просто крикнув: «На углу!» или «Здесь остановите!».

  • Теснота: салоны маршруток часто были переполнены, особенно в часы пик. Личное пространство было минимальным.

  • Непредсказуемость: водитель мог изменить маршрут из-за пробки, высадить пассажиров в неожиданном месте или просто ехать не по установленному графику.

  • Музыка и разговоры: в маршрутках часто играла музыка (на вкус водителя), а иногда можно было услышать и оживленные разговоры по телефону или с другими пассажирами.

Редкость или низкий спрос?

В последние годы роль маршруток в их прежнем виде значительно сократилась.

Многие частные маршруты были либо отменены, либо заменены на большие автобусы с регулируемым графиком и оплатой по общему тарифу.

Город стремится к созданию единой, более предсказуемой и безопасной транспортной системы.

Тем не менее, в некоторых районах или на специфических маршрутах маршрутки (или их более цивилизованные аналоги) всё ещё существуют.

Но эпоха «диких», непредсказуемых, но быстрых микроавтобусов, где платили наличными «за углом», постепенно уходит в прошлое.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
