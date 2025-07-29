«Палкинъ»: история ресторана, где обедала вся Российская империя

Ресторан “Палкинъ” был не просто местом, где ели, а настоящим центром светской жизни имперского Петербурга, чьи стены помнят и великих писателей, и членов царской семьи.

В истории дореволюционного Петербурга есть имена, ставшие синонимами целой эпохи, и “Палкинъ” — одно из них.

Это было не просто заведение с отменной кухней, а культурный феномен, место силы для столичной элиты и обязательный пункт программы для любого состоятельного гостя столицы.

История этого ресторана — это зеркало, в котором отразилась вся роскошь, амбиции и, в конечном счете, трагедия старой России.

От скромного трактира до ресторанного дворца

История династии Палкиных началась в XVIII веке, когда ярославский крестьянин Анисим Палкин открыл в Петербурге свой первый трактир.

Однако настоящая слава пришла к его потомкам в XIX веке, а пика достигла при Константине Павловиче Палкине.

Именно он в 1874 году открыл тот самый легендарный ресторан на углу Невского и Литейного проспектов.

Это было уже не просто заведение, а настоящий дворец гастрономии.

Здание занимало несколько этажей и включало в себя:

25 залов и кабинетов, отделанных с невероятной роскошью.

Бильярдные комнаты.

“Кабинет для писателей” с библиотекой.

Огромный зимний сад с фонтаном.

“Сходить к Палкину” означало не просто поужинать, а провести целый вечер, вращаясь в высшем обществе, заключая сделки и становясь частью светской хроники.

Стерлядь, трюфели и великие гости

Меню “Палкина” было блестящим сочетанием русской купеческой основательности и французского гастрономического шика.

Шеф-повара выписывали из Парижа, а продукты везли со всей Европы и России.

Хиты меню:

Уха из стерляди — визитная карточка заведения.

Расстегаи с разнообразными начинками.

Поросенок с хреном .

Гурьевская каша — легендарный десерт, доведенный здесь до совершенства.

Блюда с черными трюфелями, которые доставляли прямо из Франции.

Стены ресторана помнят весь цвет русской интеллигенции и аристократии. Здесь бывали:

Федор Достоевский и Николай Лесков.

Антон Чехов и Михаил Салтыков-Щедрин.

Петр Чайковский и многие другие композиторы, художники и ученые.

Городские легенды утверждают, что в отдельных кабинетах ужинал даже Григорий Распутин, а великие князья устраивали здесь шумные пиры.

Ключевой факт Описание Расцвет Вторая половина XIX - начало XX века. Расположение Невский пр., 47 Особенность Не просто ресторан, а клуб-дворец с 25 залами. Фирменные блюда Уха из стерляди, гурьевская каша, блюда с трюфелями. Знаменитые гости Достоевский, Чехов, Чайковский, Салтыков-Щедрин. Судьба Закрыт в 1917 году, возрожден в начале XXI века.

После революции 1917 года “Палкинъ” был закрыт, и его роскошные залы на долгие десятилетия превратились в кинотеатр “Титан”. Казалось, легенда умерла навсегда.

Однако в начале XXI века ресторан был возрожден на своем историческом месте.

Сегодняшний “Палкинъ” старается бережно хранить традиции, воссоздавая знаменитые блюда и атмосферу того самого Петербурга, где ужин мог стать историческим событием.