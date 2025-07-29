«Палкинъ»: история ресторана, где обедала вся Российская империя

В истории дореволюционного Петербурга есть имена, ставшие синонимами целой эпохи, и “Палкинъ” — одно из них.
Это было не просто заведение с отменной кухней, а культурный феномен, место силы для столичной элиты и обязательный пункт программы для любого состоятельного гостя столицы.
История этого ресторана — это зеркало, в котором отразилась вся роскошь, амбиции и, в конечном счете, трагедия старой России.
От скромного трактира до ресторанного дворца
История династии Палкиных началась в XVIII веке, когда ярославский крестьянин Анисим Палкин открыл в Петербурге свой первый трактир.
Однако настоящая слава пришла к его потомкам в XIX веке, а пика достигла при Константине Павловиче Палкине.
Именно он в 1874 году открыл тот самый легендарный ресторан на углу Невского и Литейного проспектов.
Это было уже не просто заведение, а настоящий дворец гастрономии.
Здание занимало несколько этажей и включало в себя:
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25 залов и кабинетов, отделанных с невероятной роскошью.
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Бильярдные комнаты.
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“Кабинет для писателей” с библиотекой.
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Огромный зимний сад с фонтаном.
“Сходить к Палкину” означало не просто поужинать, а провести целый вечер, вращаясь в высшем обществе, заключая сделки и становясь частью светской хроники.
Стерлядь, трюфели и великие гости
Меню “Палкина” было блестящим сочетанием русской купеческой основательности и французского гастрономического шика.
Шеф-повара выписывали из Парижа, а продукты везли со всей Европы и России.
Хиты меню:
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Уха из стерляди — визитная карточка заведения.
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Расстегаи с разнообразными начинками.
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Поросенок с хреном.
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Гурьевская каша — легендарный десерт, доведенный здесь до совершенства.
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Блюда с черными трюфелями, которые доставляли прямо из Франции.
Стены ресторана помнят весь цвет русской интеллигенции и аристократии. Здесь бывали:
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Федор Достоевский и Николай Лесков.
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Антон Чехов и Михаил Салтыков-Щедрин.
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Петр Чайковский и многие другие композиторы, художники и ученые.
Городские легенды утверждают, что в отдельных кабинетах ужинал даже Григорий Распутин, а великие князья устраивали здесь шумные пиры.
|Ключевой факт
|Описание
|Расцвет
|Вторая половина XIX - начало XX века.
|Расположение
|Невский пр., 47
|Особенность
|Не просто ресторан, а клуб-дворец с 25 залами.
|Фирменные блюда
|Уха из стерляди, гурьевская каша, блюда с трюфелями.
|Знаменитые гости
|Достоевский, Чехов, Чайковский, Салтыков-Щедрин.
|Судьба
|Закрыт в 1917 году, возрожден в начале XXI века.
После революции 1917 года “Палкинъ” был закрыт, и его роскошные залы на долгие десятилетия превратились в кинотеатр “Титан”. Казалось, легенда умерла навсегда.
Однако в начале XXI века ресторан был возрожден на своем историческом месте.
Сегодняшний “Палкинъ” старается бережно хранить традиции, воссоздавая знаменитые блюда и атмосферу того самого Петербурга, где ужин мог стать историческим событием.