Памятник царю-плотнику: история утраты и возвращения Петра с топором на Адмиралтейской набережной

Среди многочисленных изображений Петра Великого в Санкт-Петербурге есть одно особенное, отличающееся от привычных парадных образов или величественного «Медного всадника». На Адмиралтейской набережной стоит памятник, запечатлевший молодого царя с топором в руках, увлеченно работающего над лодкой.

Царь Петр с топором в руках, увлеченно работает над лодкой давно поселился на Адмиралтейской набережной.

Этот монумент — не только напоминание об одном из эпизодов его жизни, но и история о самом памятнике, пережившем утрату и удивительное возвращение в город.

Саардамская история: царь становится плотником

В основе сюжета памятника лежит реальный исторический факт.

В 1697 году, в рамках Великого посольства — масштабной дипломатической миссии Русского Царства в Западную Европу — Петр I инкогнито (под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова) провел несколько месяцев в Голландии.

Его главной целью было изучение корабельного дела.

Петр прибыл в город Саардам (сегодня известный как Заандам или Зандам), знаменитый своими верфями.

Там он лично работал как корабельный плотник, осваивая все тонкости ремесла под руководством голландских мастеров.

Царь жил предельно скромно, как простой подмастерье, даже ночевал в чулане без окон, стремясь полностью погрузиться в процесс и понять все секреты судостроения.

Несмотря на его конспирацию, личность русского Царя вскоре была раскрыта, что вызвало огромный ажиотаж. Чтобы избежать излишнего внимания, Петр вынужден был покинуть Саардам.

Для маленького голландского городка пребывание русского Царя и его работа на верфи стали выдающимся событием. Голландцы сохранили не только память, но и домик, в котором останавливался Петр.

Рождение петербургского памятника: дар Николая II

Спустя два столетия эта история вдохновила русского скульптора Леопольда Бернштама.

На Парижской выставке 1907 года он представил гипсовые макеты двух памятников, посвященных Петру I: «Петр, спасающий рыбаков близ Лахты» и «Петр, обучающийся корабельному мастерству в Саардаме».

Российский Император Николай II обратил внимание на эти работы. По его повелению, в 1910 году обе скульптуры были отлиты из бронзы и установлены на Адмиралтейской Набережной.

Это был дар Императора Санкт-Петербургу по случаю 200-летней годовщины со дня основания города.

Николай II также распорядился сделать две копии «Царя-плотника»: одну установили в Летнем Саду в 1913 году, а другую передали в дар голландскому городу Саардаму от правительства России.

Утрата и удивительное возвращение

После Октябрьской Революции многие памятники царской России были подвергнуты переоценке.

Скульптуры Бернштама на Адмиралтейской Набережной были объявлены не представляющими художественной ценности, сняты и отправлены на переплавку.

Памятник в Летнем Саду простоял дольше, но и его постигла та же участь к середине 1930-х годов. Даже десятилетия спустя некоторые деятели культуры критиковали их, называя, например, «Царя-плотника» похожим на «настольную статуэтку».

Однако история преподнесла сюрприз. Благодаря памятнику, подаренному городу Заандаму, традиция не прервалась.

В 1996 году, когда отмечался трехвековой юбилей Великого Посольства, правительство Нидерландов решило сделать ответный подарок Санкт-Петербургу.

Городу была передана бронзовая копия памятника работы Леопольда Бернштама — та самая, что находилась в Заандаме.

Монумент вернулся на свое историческое место на Адмиралтейской Набережной, напротив дома №6.

Правда, его установили на новый постамент, отличающийся от первоначального, и развернули на 180 градусов — теперь Петр с топором смотрит в сторону Невы.

Памятник сегодня: символ труда и легенда

Сегодня памятник Петру I — плотнику является любимым местом для фотографий и напоминанием о необычной грани личности Императора — его стремлении к знаниям, готовности учиться ремеслу наравне с простыми людьми.

Как и у многих городских памятников, у «Царя-плотника» появилась своя легенда. Говорят, что если потереть топор или попросить у Петра помощи, он поможет найти хорошую работу или продвинуться по карьерной лестнице — ведь сам он был великим тружеником.

История этого памятника — это не только рассказ о Петре Великом и его Саардамском приключении, но и удивительная повесть о самом монументе, прошедшем путь от создания и царского подарка до утраты в смутные времена и торжественного возвращения из Голландии, став символом исторической связи между странами и вечной памяти о великом преобразователе России.