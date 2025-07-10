«Петербургский ангел»: крылья под старым пальто — кого можно встретить на парковой скамейке?

В тихом уголке Измайловского парка, среди зелени и шума листвы, можно встретить необычного обитателя — бронзовую фигурку, которая сразу приковывает взгляд.
Это «Петербургский ангел», одна из самых любимых и узнаваемых городских скульптур, приземлившаяся прямо на парковую скамейку, чтобы напомнить нам о вечных ценностях и удивить своим скромным обликом.
«Крылья под старым пальто» — кто присел на скамейку в Измайловском парке?
На первый взгляд, перед вами просто пожилой человек — дедушка в старом пальто, поношенной шляпе, с небольшим зонтиком в руках, уютно устроившийся на спинке скамейки и погруженный в чтение книги.
Его лицо озарено мягкой, доброй улыбкой. Но стоит приглядеться внимательнее, и становится понятно — это не совсем обычный прохожий. Аккуратно сложенные за спиной, видны небольшие крылья, выдающие в нем небесного гостя.
Бронзовая скульптура высотой всего 70 сантиметров, созданная талантливым скульптором Романом Шустровым, кажется живой и невероятно трогательной, словно ангел просто присел отдохнуть среди городской суеты.
Тихий символ стойкости — кому посвящен «Петербургский ангел»?
«Петербургский ангел» — это не просто элемент паркового декора. Это глубокое посвящение, наполненное смыслом.
Роман Шустров создал своего ангела в память о поколении петербуржцев «уходящих дней» — тех, кто прошел через страшные испытания XX века: гражданскую войну, годы репрессий, ужасы блокады Ленинграда.
Несмотря на пережитые лишения и горе, эти люди сумели сохранить главное — интеллигентность, любовь к жизни, удивительную детскую чистоту души и внутренний свет.
Скульптура, установленная в 2012 году и ставшая одной из победительниц городского симпозиума по городской скульптуре, — это дань уважения их невероятной стойкости, их способности оставаться людьми в нечеловеческих условиях, их вкладу в восстановление города из руин.
«Петербургский ангел» — молчаливое напоминание о том, как важны доброта, свет души и внутренняя сила. Он сидит на своей скамейке в Измайловском парке, читая свою вечную книгу, и кажется, вселяет веру в то, что даже в самые темные времена человеческий дух остается непобедимым.
Этот скромный небесный гость с крыльями под старым пальто стал одним из самых любимых символов Петербурга, трогательным и глубоким, как сам город.