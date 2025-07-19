Почему Мост Строителей раньше назывался Биржевым и как он менялся со временем

Мост Строителей, соединяющий Васильевский остров и Петроградскую сторону, имеет богатую историю, отраженную в его названиях и многочисленных реконструкциях.

Санкт-Петербург — город мостов, и каждый из них имеет свою неповторимую историю.

Мост Строителей, перекинутый через Малую Невку, — один из таких примеров.

Он соединяет две важные части города — Васильевский остров и Петроградскую сторону — и играет значительную роль в транспортной инфраструктуре.

Однако его название, как и облик, не всегда были такими, как сегодня.

От Биржевого к Строителей

Чтобы понять, почему мост изначально назвали Биржевым, достаточно взглянуть на карту и на сам ансамбль Стрелки Васильевского острова. В XIX веке эта территория была деловым и торговым сердцем имперской столицы. Здесь располагалось величественное здание Биржи, таможня, пакгаузы и Ростральные колонны, служившие маяками для торговых судов.

Потребность в постоянной переправе, которая связала бы этот оживленный район с Мытнинской набережной Петроградской стороны, назрела давно. И вот, в 1894 году был открыт первый мост. Это была 25-пролетная деревянная конструкция, созданная по проекту инженера Н. М. Мазурова. Мост был разводным, чтобы не мешать проходу судов по Малой Неве.

Название "Биржевой" было абсолютно естественным и топонимически безупречным. Мост служил прямым продолжением Биржевой площади и вел к главному финансовому центру города — Бирже. Его ажурные деревянные перила и фонари гармонично вписывались в классический пейзаж, хотя сама конструкция была временной.

Советская метаморфоза: время стали и новое имя

Деревянный мост верой и правдой служил городу более полувека, но время брало свое. К середине XX века он сильно обветшал и уже не справлялся с возросшим потоком транспорта, включая трамваи. Стало очевидно, что городу нужна новая, современная и надежная переправа.

Проект нового моста был разработан еще до Великой Отечественной войны, но реализовать его удалось лишь в послевоенные годы. С 1957 по 1960 год на месте старого деревянного моста вырос новый — стальной, пятипролетный, с центральным двукрылым разводным пролетом. Авторами проекта стали инженер В. В. Демченко, Б. Б. Левин и архитектор Л. А. Носков.

Новый мост стал воплощением инженерной мысли своего времени. Впервые в советском мостостроении опоры были сделаны из железобетона, облицованного гранитом, а пролеты были цельносварными, что придало конструкции легкость и изящество. Перила украсил символический орнамент — трезубец Нептуна, перекликающийся с морской тематикой Стрелки Васильевского острова.

Однако вместе с конструкцией мост сменил и имя. В 1989 году, в преддверии своего 30-летия, мост был официально переименован в Мост Строителей. Это решение было данью уважения ленинградским мостостроителям, чьими руками были созданы и восстановлены десятки городских переправ, особенно после разрушений войны. В то время это казалось логичным шагом, прославляющим труд созидателей.

Возвращение к истокам и новейшая история

Несмотря на официальное переименование, в народе новое название приживалось с трудом. Для ленинградцев-петербуржцев он по-прежнему оставался "Биржевым" — слишком сильна была историческая и географическая привязка к месту.

В рамках городской программы по возвращению исторических топонимов, справедливость восторжествовала. В 2009 году мосту было возвращено его исконное имя — Биржевой. Это событие подчеркнуло важность сохранения исторической памяти города.

Но на этом изменения не закончились. С 2021 по 2023 год Биржевой мост пережил свою самую масштабную реконструкцию. В ходе работ были полностью заменены разводной механизм, отремонтированы опоры и пролетные строения, восстановлены исторические детали, включая чугунные перила с трезубцами, и установлена современная художественная подсветка. Обновленный мост открылся в полной красе, став еще более безопасным, функциональным и гармоничным элементом знаменитой панорамы.