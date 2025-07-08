Скрытые богатства Санкт-Петербурга: где же зарыты сокровища?

1917 год. Революция. Бегство. Судьбы богатейших семейств в одночасье перевернулись. Охваченные паникой, они покидали родину, надеясь на скорое возвращение.

Ценности, накопленные поколениями, оставались в России — спрятанные в тайниках, замурованные в стенах, закопанные в садах…

И сегодня, спустя столетие, эти сокровища продолжают будоражить воображение и случайно обнаруживаются, словно напоминая о былом величии.

«Особняк Нарышкиных: 40 мешков истории». Находка в особняке князя Василия Нарышкина на улице Чайковского стала настоящей сенсацией. В тайной комнате строители обнаружили 40 мешков с серебряной посудой, орденами, столовыми приборами, завернутыми в газеты 1917 года. Сами газеты — уже раритет, а стоимость клада оценивается в астрономическую сумму.

«Екатерининский дворец: возвращение к истокам». В церкви Воскресения Христова, за обшивкой иконостаса, были найдены 182 фрагмента золоченого декора и две фигурки ангелов, украшавших алтарную сень. Предположительно, их спрятали в послевоенные годы, чтобы сохранить от уничтожения.

«Банковский мост: монетная лавка Грифона». Казалось бы, что может хранить статуя грифона, охраняющего мост? Оказалось — целую коллекцию монет! Во время демонтажа статуй строители обнаружили в одной из них монеты разных эпох и стран, которые, вероятно, бросали в щель на удачу.