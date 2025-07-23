Севкабель Порт: от ресторана до пункта приема пластика

Севкабель Порт — это преобразованное промышленное пространство, расположенное на Васильевском острове, на берегу Финского залива.
Проект стартовал в 2017 году, когда руководство завода «Севкабель» решило модернизировать свои мощности и создать на освободившейся территории культурно-деловое пространство.
Вдохновленные европейским опытом, создатели Севкабель Порта стремились создать место, которое бы сочетало историческую память, современную архитектуру и активную городскую жизнь.
Архитектура и дизайн
Севкабель Порт бережно сохраняет элементы промышленной архитектуры, такие как старинные корпуса и краны, которые были частью завода.
Архитектурная концепция проекта подчеркивает историческую память места, при этом добавляя современные элементы.
Пространство включает в себя пешеходную набережную с видом на залив, бары, рестораны, магазины, выставочные залы и концертные площадки.
Культурная жизнь
Севкабель Порт — это настоящая фабрика событий.
Здесь проходит более 850 мероприятий в год, включая образовательные программы, спектакли, концерты, выставки, спортивные занятия, маркеты и гастрономические фестивали.
Это одно из самых активных культурных пространств в России, привлекающее как местных жителей, так и туристов.
Набережная и виды
Одной из главных достопримечательностей Севкабель Порта является пешеходная набережная с видом на Финский залив.
Это место, где город встречается с морем, и где можно насладиться панорамами на залив, мост ЗСД и Морской вокзал.
Набережная оборудована скамейками, газонами и биноклями для осмотра окрестностей.
Магазины и рестораны
Севкабель Порт предлагает широкий выбор магазинов и ресторанов. Здесь можно найти модные шоурумы, винтажные лавки, кафе с разнообразной кухней и бары с видом на залив.
Пространство «Исткабель» стало домом для барного кластера, где сосредоточено более десяти заведений.
Образовательные и детские программы
Севкабель Порт также предлагает образовательные программы и детские активности. Здесь есть детские площадки, школы скейтбординга, мастер-классы и развивающие занятия.
Детский этаж предлагает множество развлечений для юных посетителей.
Социальные инициативы
Севкабель Порт активно поддерживает социальные инициативы. На территории есть социальный кластер «Нормальное место», проект «Такие Же» и контейнер «Спасибо», а также пункты приема пластика и металла на переработку.
Севкабель Порт — это уникальное пространство, которое сочетает в себе историю, культуру, развлечения и социальную ответственность.
Это место, где каждый может найти что-то для себя, будь то прогулка вдоль залива, посещение выставки или участие в мастер-классе.