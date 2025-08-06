Сладкая жизнь на Невском: кофе для Пушкина и история кондитерской Вольфа и Беранже

В Петербурге XIX века было много кондитерских, но ни одна не могла сравниться по своей славе с заведением Вольфа и Беранже на Невском, 18.
Это было не просто место, где продавали пирожные и горячий шоколад. Это был настоящий информационный и культурный центр, клуб, биржа новостей и светская сцена в одном лице.
Его расположение — прямо напротив дома Энгельгардта, в самом сердце столичной жизни — гарантировало постоянный поток самой разной публики: от гвардейских офицеров и чиновников до поэтов и журналистов.
Больше чем кондитерская: “Нейтральная земля”
Почему именно это место стало таким культовым? Во-первых, здесь всегда были свежие европейские газеты, которые можно было почитать за чашкой кофе.
В эпоху, когда не было интернета и телеграфа, это было окном в мир. Во-вторых, сюда можно было зайти просто так, “погреться”, встретить знакомых, узнать последние сплетни и обсудить политику (разумеется, вполголоса).
В разное время здесь бывали Лермонтов, Достоевский, Шевченко, Чернышевский. Кондитерская была “нейтральной территорией”, где могли пересечься люди совершенно разных кругов.
Здесь играли в шахматы и шашки, назначали деловые встречи и романтические свидания. По сути, это был главный светский агрегатор новостей своего времени.
Последний адрес Пушкина
Самый драматичный эпизод в истории кондитерской связан с Александром Пушкиным. 27 января 1837 года именно здесь поэт ждал своего секунданта, Константина Данзаса.
Согласно воспоминаниям, он сидел за столиком у окна и, пока ждал, выпил стакан лимонада или воды.
Отсюда, из этого теплого, пахнущего ванилью и кофе зала, он сел в сани и отправился на Черную речку, на роковую дуэль с Дантесом.
Этот факт навсегда вписал кондитерскую Вольфа и Беранже в историю русской литературы и превратил ее в место паломничества.
Что было в меню?
|Продукт
|Описание
|Кофе и горячий шоколад
|Главные напитки. Их подавали горячими, ароматными, часто со взбитыми сливками.
|Пирожные и торты
|Огромный выбор: от легких миндальных печений до сложных тортов с кремом и цукатами.
|Конфеты и марципан
|Кондитерская славилась своими конфетами ручной работы и фигурками из марципана.
|Мороженое
|Особая гордость заведения. Подавали его даже зимой, что было особым шиком.
|Ликеры и вина
|Для тех, кто хотел чего-то покрепче кофе, был выбор изысканных напитков.
Наследие: “Литературное кафе”
Здание на Невском, 18, сохранилось. После революции кондитерская была закрыта, в помещении располагались разные организации. Но в 1980-х годах историческую справедливость восстановили.
После тщательной реставрации здесь открылось “Литературное кафе”, воссоздающее атмосферу пушкинской эпохи.
И сегодня, заходя в этот зал, можно увидеть у окна восковую фигуру Пушкина, сидящего за столиком в ожидании Данзаса.
Это тихий памятник последним минутам жизни великого поэта и всей той блестящей, трагической и невероятно живой эпохе, центром которой была обычная кондитерская на Невском проспекте.