Сладкая жизнь на Невском: кофе для Пушкина и история кондитерской Вольфа и Беранже

На Невском проспекте есть место, где история буквально витает в воздухе вместе с ароматом кофе. Именно отсюда Александр Пушкин отправился на свою последнюю дуэль.

В Петербурге XIX века было много кондитерских, но ни одна не могла сравниться по своей славе с заведением Вольфа и Беранже на Невском, 18.

Это было не просто место, где продавали пирожные и горячий шоколад. Это был настоящий информационный и культурный центр, клуб, биржа новостей и светская сцена в одном лице.

Его расположение — прямо напротив дома Энгельгардта, в самом сердце столичной жизни — гарантировало постоянный поток самой разной публики: от гвардейских офицеров и чиновников до поэтов и журналистов.

Больше чем кондитерская: “Нейтральная земля”

Почему именно это место стало таким культовым? Во-первых, здесь всегда были свежие европейские газеты, которые можно было почитать за чашкой кофе.

В эпоху, когда не было интернета и телеграфа, это было окном в мир. Во-вторых, сюда можно было зайти просто так, “погреться”, встретить знакомых, узнать последние сплетни и обсудить политику (разумеется, вполголоса).

В разное время здесь бывали Лермонтов, Достоевский, Шевченко, Чернышевский. Кондитерская была “нейтральной территорией”, где могли пересечься люди совершенно разных кругов.

Здесь играли в шахматы и шашки, назначали деловые встречи и романтические свидания. По сути, это был главный светский агрегатор новостей своего времени.

Последний адрес Пушкина

Самый драматичный эпизод в истории кондитерской связан с Александром Пушкиным. 27 января 1837 года именно здесь поэт ждал своего секунданта, Константина Данзаса.

Согласно воспоминаниям, он сидел за столиком у окна и, пока ждал, выпил стакан лимонада или воды.

Отсюда, из этого теплого, пахнущего ванилью и кофе зала, он сел в сани и отправился на Черную речку, на роковую дуэль с Дантесом.

Этот факт навсегда вписал кондитерскую Вольфа и Беранже в историю русской литературы и превратил ее в место паломничества.

Что было в меню?

Продукт Описание Кофе и горячий шоколад Главные напитки. Их подавали горячими, ароматными, часто со взбитыми сливками. Пирожные и торты Огромный выбор: от легких миндальных печений до сложных тортов с кремом и цукатами. Конфеты и марципан Кондитерская славилась своими конфетами ручной работы и фигурками из марципана. Мороженое Особая гордость заведения. Подавали его даже зимой, что было особым шиком. Ликеры и вина Для тех, кто хотел чего-то покрепче кофе, был выбор изысканных напитков.

Наследие: “Литературное кафе”

Здание на Невском, 18, сохранилось. После революции кондитерская была закрыта, в помещении располагались разные организации. Но в 1980-х годах историческую справедливость восстановили.

После тщательной реставрации здесь открылось “Литературное кафе”, воссоздающее атмосферу пушкинской эпохи.

И сегодня, заходя в этот зал, можно увидеть у окна восковую фигуру Пушкина, сидящего за столиком в ожидании Данзаса.

Это тихий памятник последним минутам жизни великого поэта и всей той блестящей, трагической и невероятно живой эпохе, центром которой была обычная кондитерская на Невском проспекте.