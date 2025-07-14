Старейший рок-магазин — где живет рок-н-ролл в Петербурге: история Castle Rock

В самом сердце Петербурга, недалеко от Лиговского проспекта, есть место, которое на протяжении десятилетий остается неофициальной столицей петербургских рокеров — магазин Castle Rock.

У каждого города, где есть своя яркая музыкальная культура, есть и свои знаковые места.

Для Петербурга, с его богатой историей русского рока, одним из таких центров притяжения стал магазин Castle Rock.

Это не просто торговая точка, а настоящая легенда, живой музей и клуб по интересам для нескольких поколений любителей тяжелой музыки и альтернативной культуры.

Рок в стенах старого дома — история Castle Rock

Castle Rock был основан в начале 1990-х годов, в то время, когда русский рок переживал один из своих подъемов после легализации.

Место было выбрано символичное — на Лиговском проспекте, недалеко от тех мест, где часто собирались неформалы и представители различных молодежных движений.

С самого начала магазин задумывался не только как место, где можно купить товары, но и как центр для рок-сообщества, место встречи и общения.

Название — Castle Rock (с английского «Замок Скалы») — мгновенно отсылает к рок-музыке и создает образ неприступной крепости, где царит дух свободы и протеста.

И за прошедшие годы магазин действительно стал такой крепостью, выстояв в разные времена и сохранив свою подлинную атмосферу.

Открытый в 1993 году, Castle Rock по праву считается одним из старейших и самых долгоживущих рок-магазинов в России, пережившим не один экономический кризис и смену музыкальных течений.

Больше, чем товары — что предлагает Castle Rock?

Сегодня Castle Rock занимает несколько этажей старинного здания и предлагает огромный ассортимент товаров для любителей рока и альтернативных субкультур:

Одежда и обувь: футболки, куртки, майки, джинсы с символикой рок-групп, кожаная одежда, обувь в стиле милитари и готика.

Аксессуары: ремни, браслеты, подвески, значки, банданы.

Музыкальные носители: компакт-диски, виниловые пластинки, диски с записями концертов.

Книги и журналы: издания о рок-музыке, биографии музыкантов, фэнзины.

Атрибутика: плакаты, флаги, нашивки, сувениры с символикой групп.

Но главное, что отличает Castle Rock — это его атмосфера. Здесь часто играет громкая музыка, стены увешаны плакатами и флагами, а среди покупателей можно встретить людей самых разных возрастов, объединенных любовью к року.

Продавцы, как правило, хорошо разбираются в теме и готовы пообщаться, посоветовать или просто поддержать разговор о музыке.

Живая легенда — место встречи и вдохновения

Castle Rock стал не просто магазином, а местом силы для петербургского рок-движения. Здесь собираются музыканты и фанаты, проходят автограф-сессии и встречи, часто просто приходят, чтобы почувствовать себя частью сообщества.

Это место, где живет дух протеста, свободы и творчества, который всегда был присущ русскому року.

Несмотря на меняющиеся времена и вызовы, Castle Rock остается верен своим корням. Это живая легенда Петербурга, свидетель его бурной музыкальной истории и место, где каждый, кто любит рок-н-ролл, чувствует себя как дома.