Стеклянный купол-фонарь Главпочтамта в Петербурге: преображение почтового двора в небесный атриум

Когда солнце садится над Санкт-Петербургом и включается городская подсветка, в панораме центра города появляется один совершенно особенный объект.

Здание Главпочтамта, расположенное по адресу: Почтамтская улица, 9, является ярким представителем петербургского классицизма. Его построили в 1782–1789 годах по проекту выдающегося архитектора того времени Николая Львова.

Инициатором строительства стал Светлейший Князь Александр Безбородко, фаворит императрицы Екатерины II.

Изначально здесь располагался не только сам Главпочтамт, но и «Почтовый стан», а также вспомогательные помещения.

На протяжении своей истории здание претерпело ряд изменений.

В начале XIX века (1801–1803 годы) архитектор Адриан Соколов добавил окна на первом этаже.

Спустя полвека, в 1859 году, архитектор Леонтий Бенуа (Кавос) спроектировал знаменитую переходную галерею через Почтамтскую улицу, которая соединила два здания почтамта.

Ходила шутка, что переход был нужен, чтобы директор мог ходить из казенной квартиры в кабинет, не выходя на улицу.

Рождение стеклянного атриума

Однако самые значительные и визуально впечатляющие изменения произошли в 1903 году.

Внутренний двор Главпочтамта, куда ранее въезжали экипажи с почтой и работниками и который представлял собой скопление сараев, конюшен и складов, было решено кардинально модернизировать. Инженер Виктор Новиков взялся за этот проект.

Он расчистил значительную часть двора и накрыл его двойной стеклянной крышей.

Так появился уникальный стеклянный купол-фонарь.

Это решение стало для своего времени новаторским. Преображенный внутренний двор стал центральным операционным залом Почтамта и считается самым ранним примером петербургского атриума.

Стеклянный купол наполнил пространство светом, придав зданию особый шарм.

Именно благодаря ему вечером над Почтамтской улицей появляется образ «волшебной или даже иллюзорной Египетской пирамиды», окутанной ярким светом.

Потери и спасение в истории здания

К сожалению, не все изменения в истории Главпочтамта были приобретениями.

В ходе трех перестроек было утрачено множество декоративных элементов.

Например, из 60 барельефов, украшавших почтамт, до наших дней дошли только две львиные маски на фасаде.

Но гораздо более страшной потери удалось избежать благодаря подвигу.

Об этом напоминает мемориальная доска, установленная в 1990 году. На ней высечены слова: «Рядовой Белавин Александр Федорович в ночь на 7 ноября 1941 года, обезвреживая авиабомбу, ценой своей жизни спас здание Почтамта от разрушения. Награжден орденом Ленина».

Этот трагический эпизод подчеркивает, какой ценой иногда достается сохранение культурного наследия города.

Символ истории, науки и света

Сегодня стеклянный купол-фонарь Главпочтамта остается одной из скрытых жемчужин Петербурга.

Он символизирует не только архитектурные инновации начала XX века и историю российской почты, но и стойкость здания, пережившего блокаду.

Его свет в вечернем небе привлекает внимание, напоминая о слоях истории, заключенных в стенах этого величественного сооружения, где когда-то кипела работа, перевозилась корреспонденция и рождались новые архитектурные решения.

Увидеть сияющую «пирамиду» лучше всего в вечернее время, гуляя по Почтамтской улице.

А оценить масштаб и красоту самого атриума можно, посетив главное операционное отделение Почтамта в часы его работы.

Адрес: Почтамтская улица, 9, Санкт-Петербург.