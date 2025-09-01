«У Красного моста» с парижским акцентом: история и возрождение легендарного Au Pont Rouge в Петербурге

В самом центре Петербурга возвышается здание, чье имя звучит по-французски и чей облик напоминает о золотом веке европейской торговли.

История универмагов в России тесно связана с европейскими традициями, и Петербург, как окно в Европу, стал одним из первых городов, где появился подобный формат торговли.

Здание, которое сегодня мы знаем как Au Pont Rouge, было построено на рубеже XIX и XX веков, в эпоху расцвета модерна и стремительного развития коммерции.

Его расположение было выбрано идеально — у Красного моста через Мойку, одного из центральных и оживленных мест города, что и дало название самому универмагу: «Au Pont Rouge» в переводе с французского означает «У Красного моста».

С момента своего появления Au Pont Rouge стал символом нового подхода к торговле — это был не просто набор отдельных лавок, а единое пространство, предлагающее широкий ассортимент товаров под одной крышей.

Это было место, куда приходили не только за покупками, но и просто провести время, увидеть новинки, ощутить атмосферу прогресса и комфорта.

Архитектурный шик: от модерна до парижского обаяния

Здание Au Pont Rouge — это настоящий архитектурный шедевр своего времени.

Оно было спроектировано в стиле модерн, который тогда находился на пике популярности, но при этом в его облике ощущается влияние европейских, в частности, французских образцов.

Фасады, украшенные изящными линиями, большими окнами и декоративными элементами, создают ощущение легкости и элегантности.

Входя внутрь, посетитель попадает в просторное, залитое светом пространство с высокими потолками и открытыми галереями этажей — типичная планировка для европейских универмагов того периода.

Эта архитектура не просто функциональна, она сама по себе создает атмосферу праздника и роскоши, напоминая знаменитые парижские пассажи или гранд-универмаги, такие как Galeries Lafayette или Printemps.

Именно это сочетание масштаба, света и изысканных деталей придает Au Pont Rouge тот самый неуловимый «парижский шарм», который отличает его от многих других зданий города. Это здание, которое дышит историей торговли и европейской моды.

Возрождение легенды: новая жизнь старого универмага

Как и многие исторические здания Петербурга, Au Pont Rouge пережил непростые времена в XX веке. Однако, к счастью, его удалось сохранить. После долгих лет забвения и реконструкции, универмаг обрел новую жизнь, вернувшись к своей первоначальной функции — места притяжения для ценителей стиля и качества.

Сегодня Au Pont Rouge вновь открыт как современное торговое пространство, предлагающее коллекции известных брендов, товары для дома, косметику и многое другое.

При этом реставраторы бережно отнеслись к сохранению исторического облика здания и его интерьеров.

Прогуливаясь по этажам, можно по-прежнему любоваться великолепием архитектуры начала XX века.

Универмаг «Au Pont Rouge» — это не просто магазин, это возрожденный символ Петербурга, место, где история встречается с современностью, а петербургская элегантность гармонично переплетается с духом парижского шика.

Это возможность окунуться в атмосферу ушедшей эпохи, насладиться красотой архитектуры и, конечно, сделать покупки в одном из самых стильных мест города, чье имя навсегда связано с Красным мостом и французским обаянием.