«Умные скамейки» Петербурга: серф в интернете или удаленка на природе

Эти современные арт-объекты и функциональные элементы благоустройства постепенно появляются в разных уголках Северной столицы, предлагая жителям и гостям города не только место для отдыха, но и возможность оставаться на связи в любое время.
Что такое «умная скамейка» с Wi-Fi?
«Умная скамейка» — это не просто место для сидения. Это многофункциональный элемент городской мебели, интегрированный в цифровую среду.
Основная функция, о которой идет речь, — это предоставление бесплатного беспроводного доступа в интернет (Wi-Fi) всем желающим в радиусе действия.
Часто такие скамейки также оснащаются USB-портами для подзарядки мобильных устройств, а некоторые модели могут иметь встроенные солнечные батареи для автономной работы, подсветку или даже датчики мониторинга окружающей среды.
Их появление в Петербурге — часть общегородской программы по цифровизации и созданию более комфортной и современной городской среды.
Где найти такие скамейки: локации
«Умные скамейки» в Петербурге пока не стали массовым явлением на каждой улице, но их количество постепенно увеличивается.
В первую очередь они появляются:
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В парках и скверах: особенно в тех, которые недавно прошли реконструкцию или являются популярными зонами отдыха. Это логично, поскольку парки — это места, где люди проводят много времени, отдыхают и часто нуждаются в подключении.
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На центральных пешеходных улицах и набережных: в местах с высокой туристической активностью и большим потоком людей.
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Рядом с образовательными учреждениями: университетами, библиотеками.
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В пространствах новых жилых комплексов: часто застройщики сами интегрируют такие элементы в благоустройство территории.
Конкретные адреса могут меняться по мере установки новых объектов, но стоит искать их в благоустроенных общественных пространствах, где власти или частные инвесторы стремятся повысить комфорт.
Например, их можно встретить в некоторых локациях Петроградской стороны, на обновленных участках набережных или в крупных парках.
Особенности и внешний вид
«Умные скамейки» с Wi-Fi, как правило, отличаются от традиционных по своему дизайну.
Они часто имеют более современные, иногда футуристичные формы.
Для их изготовления могут использоваться различные материалы:
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Металл: каркас и основание.
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Дерево или композитные материалы: для сидений и спинок, обеспечивающие удобство.
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Пластик или стекло: для элементов с электроникой или подсветкой.
Визуально такие скамейки часто выделяются наличием небольших блоков с индикаторами (например, значок Wi-Fi), USB-портами, а иногда и плоскими панелями солнечных батарей на крыше или спинке.
Дизайн может варьироваться от минималистичного до более сложного, интегрированного в общую концепцию благоустройства конкретной локации.
Как пользоваться Wi-Fi и какова востребованность
Подключение к Wi-Fi на «умной скамейке» обычно стандартное для публичных сетей:
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Найти скамейку, оснащенную Wi-Fi.
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Включить Wi-Fi на своем устройстве (смартфоне, планшете, ноутбуке).
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Найти в списке доступных сетей название, связанное с местом расположения скамейки или общегородской сетью (например, «SPB Free Wi-Fi», название парка и т.п.).
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Подключиться. Возможно, потребуется стандартная процедура авторизации через номер телефона или вход через портал госуслуг, как это часто бывает с публичным Wi-Fi в России.
Спрос на такие скамейки, безусловно, есть.
В эпоху постоянной «онлайн» активности возможность бесплатно выйти в интернет и подзарядить гаджет в парке или во время прогулки — это большое удобство.
Ими активно пользуются:
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Туристы, которым нужен доступ к картам и информации без роуминга.
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Студенты и фрилансеры, работающие вне дома.
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Люди, просто желающие проверить почту, соцсети или новости, не расходуя мобильный трафик.
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Те, у кого села батарея на телефоне.
Наибольший спрос наблюдается, конечно, в хорошую погоду и в местах массового скопления людей.
Вызовы и перспективы
Развитие сети «умных скамеек» сталкивается и с вызовами, такими как необходимость регулярного обслуживания, защита от вандализма и погодных условий.
Однако это направление благоустройства города активно развивается.
«Умные скамейки» с Wi-Fi в Петербурге — это небольшой, но заметный шаг навстречу жителям и гостям, делающий городскую среду более функциональной, технологичной и комфортной.
Они символизируют стремление Северной столицы интегрировать инновации, сохраняя при этом свою уникальную красоту и создавая новые возможности для отдыха и связи.