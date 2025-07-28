«Умные скамейки» Петербурга: серф в интернете или удаленка на природе

Санкт-Петербург — город, где богатая история и классическая архитектура органично сочетаются с современными технологиями. По мере развития концепции «умного города» привычные элементы городской инфраструктуры начинают приобретать новые, неожиданные функции.

Эти современные арт-объекты и функциональные элементы благоустройства постепенно появляются в разных уголках Северной столицы, предлагая жителям и гостям города не только место для отдыха, но и возможность оставаться на связи в любое время.

Что такое «умная скамейка» с Wi-Fi?

«Умная скамейка» — это не просто место для сидения. Это многофункциональный элемент городской мебели, интегрированный в цифровую среду.

Основная функция, о которой идет речь, — это предоставление бесплатного беспроводного доступа в интернет (Wi-Fi) всем желающим в радиусе действия.

Часто такие скамейки также оснащаются USB-портами для подзарядки мобильных устройств, а некоторые модели могут иметь встроенные солнечные батареи для автономной работы, подсветку или даже датчики мониторинга окружающей среды.

Их появление в Петербурге — часть общегородской программы по цифровизации и созданию более комфортной и современной городской среды.

Где найти такие скамейки: локации

«Умные скамейки» в Петербурге пока не стали массовым явлением на каждой улице, но их количество постепенно увеличивается.

В первую очередь они появляются:

В парках и скверах: особенно в тех, которые недавно прошли реконструкцию или являются популярными зонами отдыха. Это логично, поскольку парки — это места, где люди проводят много времени, отдыхают и часто нуждаются в подключении.

На центральных пешеходных улицах и набережных: в местах с высокой туристической активностью и большим потоком людей.

Рядом с образовательными учреждениями: университетами, библиотеками.

В пространствах новых жилых комплексов: часто застройщики сами интегрируют такие элементы в благоустройство территории.

Конкретные адреса могут меняться по мере установки новых объектов, но стоит искать их в благоустроенных общественных пространствах, где власти или частные инвесторы стремятся повысить комфорт.

Например, их можно встретить в некоторых локациях Петроградской стороны, на обновленных участках набережных или в крупных парках.

Особенности и внешний вид

«Умные скамейки» с Wi-Fi, как правило, отличаются от традиционных по своему дизайну.

Они часто имеют более современные, иногда футуристичные формы.

Для их изготовления могут использоваться различные материалы:

Металл: каркас и основание.

Дерево или композитные материалы: для сидений и спинок, обеспечивающие удобство.

Пластик или стекло: для элементов с электроникой или подсветкой.

Визуально такие скамейки часто выделяются наличием небольших блоков с индикаторами (например, значок Wi-Fi), USB-портами, а иногда и плоскими панелями солнечных батарей на крыше или спинке.

Дизайн может варьироваться от минималистичного до более сложного, интегрированного в общую концепцию благоустройства конкретной локации.

Как пользоваться Wi-Fi и какова востребованность

Подключение к Wi-Fi на «умной скамейке» обычно стандартное для публичных сетей:

Найти скамейку, оснащенную Wi-Fi. Включить Wi-Fi на своем устройстве (смартфоне, планшете, ноутбуке). Найти в списке доступных сетей название, связанное с местом расположения скамейки или общегородской сетью (например, «SPB Free Wi-Fi», название парка и т.п.). Подключиться. Возможно, потребуется стандартная процедура авторизации через номер телефона или вход через портал госуслуг, как это часто бывает с публичным Wi-Fi в России.

Спрос на такие скамейки, безусловно, есть.

В эпоху постоянной «онлайн» активности возможность бесплатно выйти в интернет и подзарядить гаджет в парке или во время прогулки — это большое удобство.

Ими активно пользуются:

Туристы, которым нужен доступ к картам и информации без роуминга.

Студенты и фрилансеры, работающие вне дома.

Люди, просто желающие проверить почту, соцсети или новости, не расходуя мобильный трафик.

Те, у кого села батарея на телефоне.

Наибольший спрос наблюдается, конечно, в хорошую погоду и в местах массового скопления людей.

Вызовы и перспективы

Развитие сети «умных скамеек» сталкивается и с вызовами, такими как необходимость регулярного обслуживания, защита от вандализма и погодных условий.

Однако это направление благоустройства города активно развивается.

«Умные скамейки» с Wi-Fi в Петербурге — это небольшой, но заметный шаг навстречу жителям и гостям, делающий городскую среду более функциональной, технологичной и комфортной.

Они символизируют стремление Северной столицы интегрировать инновации, сохраняя при этом свою уникальную красоту и создавая новые возможности для отдыха и связи.