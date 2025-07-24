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Возвращение легенды: заброшенный ресторан «Лесной» ждет возрождения в Петербурге

Опубликовано: 24 июля 2025 18:13
Ресторан «Лесной»
Возвращение легенды: заброшенный ресторан «Лесной» ждет возрождения в Петербурге
Городовой ру

Заброшенное здание бывшего ресторана «Лесной» в Петербурге обретет вторую жизнь, превратившись в стильный трехзвездочный отель.

В тени величественного Удельного парка спрятан настоящий архитектурный артефакт Петербурга — знаменитый ресторан «Лесной».

Некогда популярный гастрономический храм, он сегодня превратился в живописные руины, вызывая неподдельный интерес у туристов и горожан.

Однако скоро всё изменится: здание планируют превратить в стильный трехзвездочный отель.

Немного истории

Ресторан «Лесной» открыл свои двери в мае 1958 года, мгновенно завоевав популярность у жителей Ленинграда.

Особняк в стиле сталинского неоклассицизма поражал роскошью внутреннего убранства и уникальной террасой, способной вместить до 250 гостей в летний сезон.

Именно здесь любители отдыха проводили вечера за изысканными блюдами, наслаждаясь свежим воздухом и великолепным видом на Удельный парк.

Однако времена менялись, и в начале XXI века ресторан прекратил работу. Постепенно помещения пришли в запустение, подвергнувшись пожарам и разрушению.

Новая страница в судьбе заведения

Теперь городские власти приняли решение преобразовать старую постройку в комфортабельную гостиницу.

Уже подписан документ, разрешающий сдачу здания в аренду сроком на 49 лет с условием реконструкции и дальнейшего функционирования как отеля категории *** («три звезды»).

Проект обещает вернуть зданию первоначальный блеск, сохраняя при этом исторический фасад и объемно-пространственную структуру.

Чем привлекательна будущая гостиница?

Перспективы преобразования включают создание современной инфраструктуры, совмещающей комфорт проживания с культурным наследием местности.

Удобное расположение рядом с парком обеспечит свежий воздух и приятный пейзаж для гостей, а отреставрированные залы вновь станут точкой притяжения для культурных мероприятий и торжеств.

Какие проблемы предстоит решить?

Главная задача реставрации — возвращение исторической ценности зданию, пострадавшему от пожаров и естественного разрушения.

Необходимо провести масштабные работы по восстановлению фасада, внутренних помещений и системы коммуникаций.

Важным аспектом станет сохранение исторического облика, подчеркивающего особую эстетику архитектуры середины XX века.

Будущий проект имеет большое значение не только для любителей комфорта, но и для поклонников истории и архитектуры Петербурга.

Возвращение ресторана «Лесной» как гостиницы усилит привлекательность Удельного парка и создаст новый важный пункт на туристических маршрутах северной столицы.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
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