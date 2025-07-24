Возвращение легенды: заброшенный ресторан «Лесной» ждет возрождения в Петербурге

В тени величественного Удельного парка спрятан настоящий архитектурный артефакт Петербурга — знаменитый ресторан «Лесной».
Некогда популярный гастрономический храм, он сегодня превратился в живописные руины, вызывая неподдельный интерес у туристов и горожан.
Однако скоро всё изменится: здание планируют превратить в стильный трехзвездочный отель.
Немного истории
Ресторан «Лесной» открыл свои двери в мае 1958 года, мгновенно завоевав популярность у жителей Ленинграда.
Особняк в стиле сталинского неоклассицизма поражал роскошью внутреннего убранства и уникальной террасой, способной вместить до 250 гостей в летний сезон.
Именно здесь любители отдыха проводили вечера за изысканными блюдами, наслаждаясь свежим воздухом и великолепным видом на Удельный парк.
Однако времена менялись, и в начале XXI века ресторан прекратил работу. Постепенно помещения пришли в запустение, подвергнувшись пожарам и разрушению.
Новая страница в судьбе заведения
Теперь городские власти приняли решение преобразовать старую постройку в комфортабельную гостиницу.
Уже подписан документ, разрешающий сдачу здания в аренду сроком на 49 лет с условием реконструкции и дальнейшего функционирования как отеля категории *** («три звезды»).
Проект обещает вернуть зданию первоначальный блеск, сохраняя при этом исторический фасад и объемно-пространственную структуру.
Чем привлекательна будущая гостиница?
Перспективы преобразования включают создание современной инфраструктуры, совмещающей комфорт проживания с культурным наследием местности.
Удобное расположение рядом с парком обеспечит свежий воздух и приятный пейзаж для гостей, а отреставрированные залы вновь станут точкой притяжения для культурных мероприятий и торжеств.
Какие проблемы предстоит решить?
Главная задача реставрации — возвращение исторической ценности зданию, пострадавшему от пожаров и естественного разрушения.
Необходимо провести масштабные работы по восстановлению фасада, внутренних помещений и системы коммуникаций.
Важным аспектом станет сохранение исторического облика, подчеркивающего особую эстетику архитектуры середины XX века.
Будущий проект имеет большое значение не только для любителей комфорта, но и для поклонников истории и архитектуры Петербурга.
Возвращение ресторана «Лесной» как гостиницы усилит привлекательность Удельного парка и создаст новый важный пункт на туристических маршрутах северной столицы.