Городовой / Город / Запах дыма в печных трубах: привет из прошлого в петербургском старом фонде
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Запах дыма в печных трубах: привет из прошлого в петербургском старом фонде

Опубликовано: 3 сентября 2025 14:15
Город, дым
Запах дыма в печных трубах: привет из прошлого в петербургском старом фонде
Городовой ру

Запах дыма из печных труб — это уходящая, но удивительно живая деталь петербургского быта.

В воздухе Петербурга, полном влаги и гранита, иногда, особенно в промозглые осенние или морозные зимние вечера, можно уловить совершенно особенный аромат.

Это терпкий, чуть горьковатый, но удивительно уютный запах дыма из печных труб.

В эпоху тотального центрального отопления и современных газовых систем этот аромат кажется почти архаизмом, призраком ушедших времен.

Однако в старом фонде Петербурга он всё ещё жив, напоминая о прошлом и создавая неповторимую атмосферу.

Эпоха печей и каминов

Исторически, до повсеместного распространения центрального отопления, Петербург был городом печей и каминов.

В каждой квартире, особенно в доходных домах, стояли изразцовые «голландки» или величественные камины, которые не только обогревали жилища, но и являлись сердцем дома, местом сбора семьи.

Дым от дров или угля, поднимаясь по сотням тысяч печных труб, создавал уникальный городской аромат, смешиваясь с запахом сырости Невы и балтийского ветра.

С появлением центрального отопления большинство печей и каминов были демонтированы или законсервированы.

Трубы перестали дымить, и этот запах стал постепенно исчезать из городской палитры.

Почему дым всё ещё чувствуется?

Несмотря на глобальные изменения, запах дыма не ушел из Петербурга полностью:

  1. Оставшиеся камины: в некоторых квартирах, особенно в элитном старом фонде или после тщательной реставрации, владельцы восстанавливают или сохраняют действующие камины. Они топятся дровами, и их дым, пусть и редкий, по-прежнему вырывается из дымоходов.

  2. Старые газовые колонки: в старых домах, где горячая вода подается через индивидуальные газовые водонагреватели (колонки), продукты сгорания газа отводятся в вентиляционные каналы или даже в бывшие печные трубы. При определенных погодных условиях (например, низкое давление, влажность) этот специфический запах может просачиваться наружу, напоминая о дыме. Это не совсем «дым», но его «родственник» из старой системы коммуникаций.

  3. Небольшие локальные котельные: в редких случаях отдельные здания или их части могут до сих пор отапливаться автономно с использованием твердого топлива, хотя это большая редкость для жилых домов в центре.

  4. Воспоминание стен: есть и более романтичное объяснение: кирпичные трубы старых домов пропитаны веками использования, и сам камень, влажный воздух могут «хранить» и иногда отдавать этот аромат, особенно после дождя или в сырую погоду. Это, скорее, ощущение, чем реальный дым.

Где его искать?

Чаще всего этот запах можно уловить в определенных районах города:

  • Коломна, Васильевский остров, Петроградская сторона: здесь сохранились целые кварталы старого фонда, и плотная застройка с множеством дворов-колодцев способствует концентрации запахов.

  • Тихие центральные улицы и дворы: подальше от шумных проспектов, в уединенных закоулках, где меньше выхлопных газов и больше старой кирпичной кладки.

  • Ветреные, но безветренные уголки: парадоксально, но запах лучше чувствуется в относительно спокойном, влажном воздухе, а не при сильном ветре, который быстро развеет его.

Что он вызывает?

Для петербуржца запах дыма из трубы — это не просто запах. Это:

  • Ностальгия: привет из детства для старшего поколения, напоминание о бабушкиных квартирах, о тепле дома в холодный день.

  • Уют: ассоциация с теплом, безопасностью, домашним очагом, особенно когда на улице сыро и холодно.

  • Связь с историей: ощущение живой преемственности, прикосновение к тому Петербургу, который описан в классической литературе.

  • Особая атмосфера: он добавляет городу глубины, некоторой меланхолии и в то же время нежности, делая его ещё более объемным и осязаемым.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».