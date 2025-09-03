Запах дыма в печных трубах: привет из прошлого в петербургском старом фонде

Запах дыма из печных труб — это уходящая, но удивительно живая деталь петербургского быта.

В воздухе Петербурга, полном влаги и гранита, иногда, особенно в промозглые осенние или морозные зимние вечера, можно уловить совершенно особенный аромат.

Это терпкий, чуть горьковатый, но удивительно уютный запах дыма из печных труб.

В эпоху тотального центрального отопления и современных газовых систем этот аромат кажется почти архаизмом, призраком ушедших времен.

Однако в старом фонде Петербурга он всё ещё жив, напоминая о прошлом и создавая неповторимую атмосферу.

Эпоха печей и каминов

Исторически, до повсеместного распространения центрального отопления, Петербург был городом печей и каминов.

В каждой квартире, особенно в доходных домах, стояли изразцовые «голландки» или величественные камины, которые не только обогревали жилища, но и являлись сердцем дома, местом сбора семьи.

Дым от дров или угля, поднимаясь по сотням тысяч печных труб, создавал уникальный городской аромат, смешиваясь с запахом сырости Невы и балтийского ветра.

С появлением центрального отопления большинство печей и каминов были демонтированы или законсервированы.

Трубы перестали дымить, и этот запах стал постепенно исчезать из городской палитры.

Почему дым всё ещё чувствуется?

Несмотря на глобальные изменения, запах дыма не ушел из Петербурга полностью:

Оставшиеся камины: в некоторых квартирах, особенно в элитном старом фонде или после тщательной реставрации, владельцы восстанавливают или сохраняют действующие камины. Они топятся дровами, и их дым, пусть и редкий, по-прежнему вырывается из дымоходов. Старые газовые колонки: в старых домах, где горячая вода подается через индивидуальные газовые водонагреватели (колонки), продукты сгорания газа отводятся в вентиляционные каналы или даже в бывшие печные трубы. При определенных погодных условиях (например, низкое давление, влажность) этот специфический запах может просачиваться наружу, напоминая о дыме. Это не совсем «дым», но его «родственник» из старой системы коммуникаций. Небольшие локальные котельные: в редких случаях отдельные здания или их части могут до сих пор отапливаться автономно с использованием твердого топлива, хотя это большая редкость для жилых домов в центре. Воспоминание стен: есть и более романтичное объяснение: кирпичные трубы старых домов пропитаны веками использования, и сам камень, влажный воздух могут «хранить» и иногда отдавать этот аромат, особенно после дождя или в сырую погоду. Это, скорее, ощущение, чем реальный дым.

Где его искать?

Чаще всего этот запах можно уловить в определенных районах города:

Коломна, Васильевский остров, Петроградская сторона: здесь сохранились целые кварталы старого фонда, и плотная застройка с множеством дворов-колодцев способствует концентрации запахов.

Тихие центральные улицы и дворы: подальше от шумных проспектов, в уединенных закоулках, где меньше выхлопных газов и больше старой кирпичной кладки.

Ветреные, но безветренные уголки: парадоксально, но запах лучше чувствуется в относительно спокойном, влажном воздухе, а не при сильном ветре, который быстро развеет его.

Что он вызывает?

Для петербуржца запах дыма из трубы — это не просто запах. Это: