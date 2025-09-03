Запах дыма в печных трубах: привет из прошлого в петербургском старом фонде

В воздухе Петербурга, полном влаги и гранита, иногда, особенно в промозглые осенние или морозные зимние вечера, можно уловить совершенно особенный аромат.
Это терпкий, чуть горьковатый, но удивительно уютный запах дыма из печных труб.
В эпоху тотального центрального отопления и современных газовых систем этот аромат кажется почти архаизмом, призраком ушедших времен.
Однако в старом фонде Петербурга он всё ещё жив, напоминая о прошлом и создавая неповторимую атмосферу.
Эпоха печей и каминов
Исторически, до повсеместного распространения центрального отопления, Петербург был городом печей и каминов.
В каждой квартире, особенно в доходных домах, стояли изразцовые «голландки» или величественные камины, которые не только обогревали жилища, но и являлись сердцем дома, местом сбора семьи.
Дым от дров или угля, поднимаясь по сотням тысяч печных труб, создавал уникальный городской аромат, смешиваясь с запахом сырости Невы и балтийского ветра.
С появлением центрального отопления большинство печей и каминов были демонтированы или законсервированы.
Трубы перестали дымить, и этот запах стал постепенно исчезать из городской палитры.
Почему дым всё ещё чувствуется?
Несмотря на глобальные изменения, запах дыма не ушел из Петербурга полностью:
-
Оставшиеся камины: в некоторых квартирах, особенно в элитном старом фонде или после тщательной реставрации, владельцы восстанавливают или сохраняют действующие камины. Они топятся дровами, и их дым, пусть и редкий, по-прежнему вырывается из дымоходов.
-
Старые газовые колонки: в старых домах, где горячая вода подается через индивидуальные газовые водонагреватели (колонки), продукты сгорания газа отводятся в вентиляционные каналы или даже в бывшие печные трубы. При определенных погодных условиях (например, низкое давление, влажность) этот специфический запах может просачиваться наружу, напоминая о дыме. Это не совсем «дым», но его «родственник» из старой системы коммуникаций.
-
Небольшие локальные котельные: в редких случаях отдельные здания или их части могут до сих пор отапливаться автономно с использованием твердого топлива, хотя это большая редкость для жилых домов в центре.
-
Воспоминание стен: есть и более романтичное объяснение: кирпичные трубы старых домов пропитаны веками использования, и сам камень, влажный воздух могут «хранить» и иногда отдавать этот аромат, особенно после дождя или в сырую погоду. Это, скорее, ощущение, чем реальный дым.
Где его искать?
Чаще всего этот запах можно уловить в определенных районах города:
-
Коломна, Васильевский остров, Петроградская сторона: здесь сохранились целые кварталы старого фонда, и плотная застройка с множеством дворов-колодцев способствует концентрации запахов.
-
Тихие центральные улицы и дворы: подальше от шумных проспектов, в уединенных закоулках, где меньше выхлопных газов и больше старой кирпичной кладки.
-
Ветреные, но безветренные уголки: парадоксально, но запах лучше чувствуется в относительно спокойном, влажном воздухе, а не при сильном ветре, который быстро развеет его.
Что он вызывает?
Для петербуржца запах дыма из трубы — это не просто запах. Это:
-
Ностальгия: привет из детства для старшего поколения, напоминание о бабушкиных квартирах, о тепле дома в холодный день.
-
Уют: ассоциация с теплом, безопасностью, домашним очагом, особенно когда на улице сыро и холодно.
-
Связь с историей: ощущение живой преемственности, прикосновение к тому Петербургу, который описан в классической литературе.
-
Особая атмосфера: он добавляет городу глубины, некоторой меланхолии и в то же время нежности, делая его ещё более объемным и осязаемым.