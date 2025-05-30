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Кто автор? Тест на знание картин и их создателей

Опубликовано: 30 мая 2025 21:32
Картина
Кто автор? Тест на знание картин и их создателей
Legion-Media/ globallookpress/ Belkin Alexey/ NEWS.ru; World History Archive; Diego RadaméS; Felix Hцrhager; Fine Art Images/ hiphotos

Искусство на кончиках пальцев: угадай художника по названию картины

Мир искусства богат и разнообразен: каждый художник оставил свой уникальный след в истории живописи. Одни картины навсегда вошли в золотой фонд мирового искусства, другие — стали символом целых эпох.

Но сможете ли вы по названию картины определить, кто её автор? В этом тесте вам предстоит проверить свои знания о великих художниках и их самых известных работах.

Каждый вопрос содержит название картины и несколько вариантов ответа, среди которых только один правильный. Готовы к испытанию? Тогда вперёд!

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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