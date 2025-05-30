Кто автор? Тест на знание картин и их создателей

Мир искусства богат и разнообразен: каждый художник оставил свой уникальный след в истории живописи. Одни картины навсегда вошли в золотой фонд мирового искусства, другие — стали символом целых эпох.

Но сможете ли вы по названию картины определить, кто её автор? В этом тесте вам предстоит проверить свои знания о великих художниках и их самых известных работах.

Каждый вопрос содержит название картины и несколько вариантов ответа, среди которых только один правильный. Готовы к испытанию? Тогда вперёд!