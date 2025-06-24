Угадай поэта: стихи нейросети в стиле классиков

Этот тест — увлекательный способ проверить свои знания и познакомиться с поэзией через призму современных технологий. Пусть искусственный интеллект вдохновляет на новые открытия в мире слов и рифм!

Современные технологии позволяют нейросетям создавать стихи, которые удивительно точно имитируют стиль известных поэтов. В этом тесте представлены короткие фрагменты стихотворений, сгенерированные искусственным интеллектом в духе классиков русской поэзии.

Задача — определить, кто из этих поэтов мог бы написать данный отрывок, опираясь на рифму, ритм и характерные черты стиля. Тест поможет проверить знание поэтических особенностей и насладиться многообразием русской литературы через призму современных технологий.