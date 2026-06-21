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Какое море больше подходит для отдыха с детьми - Азовское или Черное: весомые доводы в пользу одного варианта

Опубликовано: 21 июня 2026 23:16
 Проверено редакцией
Какое море больше подходит для отдыха с детьми - Азовское или Черное: весомые доводы в пользу одного варианта
Какое море больше подходит для отдыха с детьми - Азовское или Черное: весомые доводы в пользу одного варианта
Legion-Media
Названо море, в котором вода особенно теплая

Когда россияне планируют отдых, то чаще всего выбирают между Азовским и Черным морем. Для семей с детьми большое значение имеет температура воды. Но какое море лучше прогревается? Портал “Городовой” попытался разобраться в этом вопросе.

Сравнение Черного и Азовского моря

Азовское море считается самым мелким в мире, ведь его глубина составляет всего 13,5 метра. Максимальная глубина Черного моря превышает 2 км.

Из-за небольшой глубины Азовское море прогревается сильнее Черного. Температура воды здесь в середине лета может достигать +32 градусов. Черное море никогда не прогревается до таких температур, максимум - +26 градусов.

“По той же причине — разница размеров — различается и среднегодовая температура воды в этих морях. Зимой из-за маленькой глубины Азовского моря вода в нём близка к замерзанию. В Чёрном море она не опускается ниже 5 градусов”, - сообщает портал “Яндекс-Путешествия”.

Куда ехать на Азовском море

Если вы выбрали Азовское море, то отправляйтесь в Темрюк, Ейск, а также небольшие поселки, которые находятся рядом. Некоторые туристы решаются на отдых в палатках прямо на берегу моря.

Когда ехать на Азовское море

Курортный сезон здесь длится до конца сентября, но лучше посещать море в июне или июле. В августе вода прогревается до максимальных температур, из-за чего появляются медузы, которые могут оставить ожог на коже. Также в последний месяц лета в море цветут сине-зеленые водоросли, что доставляет дискомфорт при купании.

Личный опыт

“Я посещала Азовское море в июне. В это время не было медуз, водорослей, поэтому вода была особенно чистой. Мне понравилось здесь даже больше, чем на Черном море”, - сообщила Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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