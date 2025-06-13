Наследие барона Штиглица: что произошло 13 июня в истории Петербурга

13 июня — день, отмеченный важными событиями в истории Петербурга. В разные годы в этот день происходили события, оказавшие влияние на административное устройство Российской империи, судьбу великого поэта, городскую жизнь и развитие искусства. От указа Екатерины II до пожара в Песках — 13 июня хранит множество интересных историй.

1781: Указ Екатерины II об административном делении

В 1781 году Екатерина II издала именной указ, который определил в России 40 губерний, 36 из которых были объединены в 17 наместничеств. Особый статус получили Московская, Санкт-Петербургская, Ревельская и Выборгская губернии, где, помимо губернаторов, назначались генерал-губернаторы, то есть наместники.

1817: Александр Пушкин поступает на службу

В 1817 году Александр Пушкин вместе с Н. Корсаковым, В. Кюхельбекером, С. Ломоносовым и А. Горчаковым был зачислен на службу в Коллегию иностранных дел. Пушкин стал тогда коллежским секретарем (чиновником 10 класса) с жалованием в 700 рублей.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», это было начало карьеры великого поэта.

1859: Пожар в Песках

13 июня 1859 года (в Духов день) в Песках случился крупнейший пожар. Полностью выгорели 4-я, 5-я и часть 7-й улицы (теперь они называются Советскими).

В официальных сводках того времени говорилось об уничтожении 82 домов. На самом же деле их было больше, так как к одному номеру приписывалось несколько построек.

1878: Основание музея декоративно-прикладного искусства

В 1878 году на деньги барона Александра Штиглица при Центральном училище технического рисования был основан музей декоративно-прикладного искусства. Он стал первым в России подобным заведением.

Музей существует и поныне и называется Музеем декоративно-прикладного искусства Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии.

13 июня — день, наполненный важными событиями, которые оказали влияние на административное устройство, культуру, искусство и жизнь города Санкт-Петербурга. Этот день напоминает о богатой истории и многогранном развитии Северной столицы.