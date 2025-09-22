Городовой / Город / Улица-шкаф: откуда в Петербурге взялось мебельное название Шкапиной улицы?
Улица-шкаф: откуда в Петербурге взялось мебельное название Шкапиной улицы?

Опубликовано: 22 сентября 2025 15:45
Улица у Балтийского вокзала
Улица у Балтийского вокзала хранит имя рабочего-революционера

Улица со звучным названием легко путается со словом "шкаф". Но в её истории нет ничего мебельного: она названа в честь Георгия Шкапина, рабочего Путиловского завода и участника революционного движения.

Он погиб в годы Гражданской войны, и в 1923 году улица получила его имя. Так память о простом рабочем закрепилась в городской карте.

Как всё начиналось

До революции улица называлась Везенбергской — в честь эстонского города Везенберг (ныне Раквере). Топоним появился в 1907 году и отражал тогдашнюю традицию называть улицы по городам Российской империи. В быту встречалось и название Ново-Везенбергская, но оно не стало официальным.

Атмосфера и застройка

Улица тянется от Балтийского вокзала к Обводному каналу. Здесь можно увидеть дореволюционные доходные дома, бывшие промышленные корпуса и административные здания.

Атмосфера рабочая, индустриальная: в этих кварталах история завода и жизнь горожан были тесно переплетены.

Сегодня улица Шкапина — оживлённая городская магистраль с транспортным потоком и повседневной жизнью. Здесь по-прежнему можно разглядеть старые фасады и почувствовать дух рабочих окраин Петербурга начала XX века.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
