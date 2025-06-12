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Дурман-трава: любителям бродить по лесам Ленобласти грозит неожиданная напасть

Опубликовано: 12 июня 2025 00:02
Багульник, думран-трава
Дурман-трава: любителям бродить по лесам Ленобласти грозит неожиданная напасть
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Что за «дурман-трава» и как ее опознать?

В Петербурге и Ленинградской области на болотах зацвел багульник болотный (Ledum palustre). Этот красивый кустарник с нежными белыми цветами и приятным ароматом может представлять опасность для здоровья.

Биолог Павел Глазков в своем Телеграм-канале предостерег граждан от длительного пребывания в местах произрастания багульника. Красота бывает обманчива.

Одурманивающий аромат: опасность для нервной системы

«Багульник — это кустарничек с вечнозелеными кожистыми листьями. Ветки, листья и, особенно, цветки, пыльца и семена багульника издают резкий, специфический одурманивающий запах, который поражает нервную систему и обладает отравляющим действием. В состав эфирного масла растения входят ледол, палюстрол, цимол, геранилацетат и другие компоненты, обладающие горько-жгучим вкусом и бальзамическим запахом. Эти вещества оказывают двойное действие на нервную систему человека: сначала возбуждают, а затем угнетают, что приводит к слабости, сонливости и апатии. Не случайно название «багульник» происходит от старославянского глагола «багулить», что означает «травить, отравлять», — пишет Глазков.

Если долго находиться на болоте во время цветения багульника, может появиться головокружение и головная боль. Дурманящая сила багульника усиливается в жаркую солнечную погоду.

Поэтому во время цветения багульника места болот, где он растет, надо проходить максимально быстро, не задерживаться. А лучше эти места вообще обойти стороной.

Безопасное наблюдение: когда можно любоваться багульником?

Если очень хочется понаблюдать цветение этого ароматного растения, следует делать это рано утром или вечером, когда жара спадает и дурманящий аромат багульника развеивается.

Лекарственное растение: полезные свойства багульника

Багульник является лекарственным растением. В лечебных целях его сушат в августе-сентябре и применяют в народной медицине в качестве отхаркивающего, спазмолитического, дезинфицирующего, потогонного и мочегонного средства. Настой багульника применяют и наружно: для лечения ушибов и заживления ран.

Багульник может быть полезным, но только под контролем специалистов.

Отпугивает насекомых: багульник против комаров и моли

Запах свежих листьев и ветвей багульника отпугивает кровососущих насекомых, предохраняет меха и шерсть от моли.Это природный репеллент и защита от вредителей.

Как избежать отравления багульником?

Чтобы избежать отравления багульником, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Не находиться долго в местах произрастания багульника во время цветения.
  • Избегать прогулок по болотам в жаркую солнечную погоду.
  • Наблюдать за цветением багульника рано утром или вечером.
  • Не использовать багульник в лечебных целях без консультации с врачом.
  • Не жечь багульник для отпугивания насекомых.

Багульник болотный — красивое и ароматное растение, которое может представлять опасность для здоровья.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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