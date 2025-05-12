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«Уж очень много северных ветров»: почему потепление в Петербург идет так медленно

Опубликовано: 12 мая 2025 18:02
Петербург, погода, женщина
«Уж очень много северных ветров»: почему потепление в Петербург идет так медленно
globallookpress/ Belkin Alexey; NEWS.ru

Все же потепление постепенно наступает, хотя пока это не ощущается.

В этом мае погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пока не радует теплом — скорее наоборот, прохладная погода все никак не сдает свои позиции, хотя идет вторая декада месяца, когда синоптики прогнозировали потепление. После майских праздников воздух прогревается, но очень медленно. Почему? Разбираемся вместе.

Прохладная погода продолжает удерживаться в Петербурге и регионе, особенно в западных районах Ленобласти. Это связано с особым атмосферным явлением — «фронтом окклюзии».

Проще говоря, холодный воздух «выдавливает» теплый, из-за чего небо затягивает плотными облаками, идут дожди, а иногда даже мокрый снег, сообщает РБК со ссылкой на синоптика Павла Иванова. К тому же северный ветер добавляет прохлады, и кажется, что на улице еще холоднее, чем по факту.

Потепление идет

Грядущую неделю погода в Петербурге и области останется переменчивой. Температура будет постепенно подниматься, но не очень быстро — днем ожидается около +9…+15 градусов, а ночью все еще холодно, дожди тоже будут, но уже не такие сильные.

Почему так медленно?

В этом году весна словно немного задержалась. Северные ветры и атмосферные процессы приносят прохладу и влагу, из-за чего тепло приходит медленно. Даже если температура днем достигает +15 градусов, ветер и влажность делают погоду прохладнее, чем кажется.

«На установление очень теплой погоды, как это было в прошлом году с середины месяца, пока не получается рассчитывать, уж очень много северных ветров над нами из-за тех барических образований, которые определяют погоду у нас», — отметил синоптик Александр Колесов.

Что это значит для нас?

Пока стоит одеваться поудобнее и не забывать про теплую одежду, особенно утром и вечером. Если у вас есть огород или сад, лучше позаботиться о растениях, несмотря на то, что заморозков не будет, ночью температура воздуха в регионе останется слабоположительной.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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