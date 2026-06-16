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В аэропорту Петербурга из-за ограничений в столице задержаны девять рейсов на вылет

Опубликовано: 16 июня 2026 11:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
В аэропорту Петербурга из-за ограничений в столице задержаны девять рейсов на вылет
фото Городовой ру
Утром 16 июня задержаны рейсы из Петербурга в Москву

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов утром 16 июня вводились в аэропортах московского авиаузла для обеспечения безопасности полетов. В Пулково заранее предупредили пассажиров о возможных корректировках расписания рейсов в Москву .

На данный момент, по данным прокуратуры, задержаны девять рейсов на вылет из Санкт-Петербурга. При этом в Пулково уточнили, что рейсы в Москву временно не выполняются. В то же время воздушная гавань Петербурга приняла 11 рейсов из столицы, перенаправленных в качестве запасного аэродрома.

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль. Пассажирам задержанных рейсов предоставлены напитки и горячее питание, подчеркнули в ведомстве.

Пассажирам рекомендуют следить за информацией на онлайн-табло аэропорта, объявлениями в терминале и обращаться в колл-центр Пулково. Статусы рейсов также доступны в личных кабинетах на сайтах авиакомпаний. По мере снятия ограничений в аэропортах расписание будет постепенно восстанавливаться.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Выборгском районе Петербурга появится новая прогулочная зона у озера.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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