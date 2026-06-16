В аэропорту Петербурга из-за ограничений в столице задержаны девять рейсов на вылет

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов утром 16 июня вводились в аэропортах московского авиаузла для обеспечения безопасности полетов. В Пулково заранее предупредили пассажиров о возможных корректировках расписания рейсов в Москву .
На данный момент, по данным прокуратуры, задержаны девять рейсов на вылет из Санкт-Петербурга. При этом в Пулково уточнили, что рейсы в Москву временно не выполняются. В то же время воздушная гавань Петербурга приняла 11 рейсов из столицы, перенаправленных в качестве запасного аэродрома.
Северо-Западная транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль. Пассажирам задержанных рейсов предоставлены напитки и горячее питание, подчеркнули в ведомстве.
Пассажирам рекомендуют следить за информацией на онлайн-табло аэропорта, объявлениями в терминале и обращаться в колл-центр Пулково. Статусы рейсов также доступны в личных кабинетах на сайтах авиакомпаний. По мере снятия ограничений в аэропортах расписание будет постепенно восстанавливаться.
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