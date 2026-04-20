В апреле фикус Бенджамина только этого и ждет: 2 г в воду – и листья станут зеленее крокодила, мощными и крепкими

Об облысении можно будет забыть

Фикус Бенджамина водится в домах многих цветоводов. Его ценят за декоративность и способность освежить любой интерьер. Но иногда фикус начинает капризничать и сбрасывать листву. Как спасти ситуацию, остановить "облысение" и добиться пышной кроны, рассказала опытный цветовод, автор Дзен-канала "Цветочные советы от Елены" (18+).

Фикус Бенджамина считается весьма капризным растением, ведь любое изменение условий, переохлаждение или сквозняки могут спровоцировать сброс листьев. Однако чаще всего фикусы восстанавливаются даже после сильного "облысения", но при условии, если ствол и ветки не засохли и не почернели.

Комфортные условия

По словам эксперта, фикус Бенджамина нужно выращивать в рыхлой и питательной почве. Она должна на 50% состоять из верхового раскисленного торфа и на 50% – из универсального цветочного грунта. При этом в смесь важно добавить чуть-чуть перлита и диатомита.

Фикус Бенджамина должен стоять в стабильно теплом месте, без сквозняков. Ни в коем случае не стоит поворачивать или двигать горшок: это создаст стресс и может привести к опадению листьев. Поливать фикус можно только, когда грунт просохнет: теплой отстоянной водой.

Подкормка для корневой

Для наращивания пышной кроны растению нужна мощная корневая система. Поэтому нужно смешать 2 грамма монокалий фосфата, 1 литр воды и полить фикус Бенджамина под корень. Калий и фосфор поспособствуют росту корней и укрепят растение.

Подкормка для пышной кроны

Через 2-3 недели можно подумать и о наращивании пышной листовой массы. Для этого достаточно развести 2 миллилитра нашатырного спирта в 1 литре воды и полить фикус чуть по влажной почве. Вносить такую подкормку можно 1 раз в 2-3 недели курсом 3 раза.

Как предотвратить и остановить "облысение"

Предотвратить и остановить "облысение" фикуса Бенджамина помогут стимуляторы. Если листья еще остались, то нужно развести 8 капель эпина в 1 литре воды и опрыскать растение по листьям. Если же ветки голые, то нужно смешать 4 капли циркона и 1 литр воды, а затем опрыскать фикус по веткам.

