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В бесконечность и далее: цены на автомобили в Петербурге вырастут на 50%

12 января 2025 13:32
Рост цен на автомобили
В бесконечность и далее: цены на автомобили в Петербурге вырастут на 50%
Фото Городовой.ру

Касается как вторички, так и новых машин.

Автомобильный рынок России готовится к значительным изменениям. По прогнозам экспертов, в 2025 году цены на новые автомобили могут вырасти на 30–50%. Это касается как новых, так и подержанных машин.

Основные причины роста цен

Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Freshauto и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), объясняет подорожание несколькими ключевыми факторами:

  • Инфляция и ослабление рубля: Колебания курса национальной валюты традиционно влияют на стоимость импортируемых автомобилей и комплектующих.
  • Увеличение себестоимости производства: Рост цен на сырьё и комплектующие поднимает итоговую стоимость транспортных средств.
  • Изменение логистических цепочек: Альтернативные маршруты поставок после изменения геополитической ситуации требуют больше затрат.
  • Повышение спроса: Рекордные продажи автомобилей в 2024 году демонстрируют высокий спрос, что провоцирует рост цен.

Продажи автомобилей в 2024 году

Согласно данным Минпромторга, в 2024 году на российском рынке было продано более 1,8 млн автомобилей, что на 39% больше, чем годом ранее.

  • Легковые автомобили: Продано 1,55 млн единиц (+47% к 2023 году).
  • Лёгкий коммерческий транспорт (LCV): Продажи достигли 140,29 тыс. машин (+34%).
  • Грузовики: Реализовано 121,56 тыс. единиц (-13%).
  • Автобусы: Продажи выросли до 20,57 тыс. единиц (+13%).

Советы от экспертов

Мигаль рекомендует владельцам автомобилей, которые планируют обновление, отложить покупку. По его словам, в текущих условиях лучше воспользоваться имеющимся транспортом, чем приобретать машину по завышенной цене, сообщает Ura.

Перспективы на 2025 год

Автомобильный рынок России продолжает восстанавливаться после спада, вызванного изменением внешнеэкономических условий. Однако растущие цены могут ограничить доступность новых автомобилей для широкого круга потребителей, что может привести к увеличению спроса на подержанные машины.

Если текущие прогнозы сбудутся, рынок автомобилей в России столкнётся с новыми вызовами, требующими адаптации как производителей, так и потребителей.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество АвтотранспортТранспортСанкт-Петербург
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