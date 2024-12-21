В большинстве городов — голубика, а в Петербурге — гонобобель: у названия ягоды есть особый смысл

В некоторых регионах России и в Санкт-Петербурге в том числе голубику можно купить под удивительными именами: «гонобобель», «гонобель», «гонобоб» или даже «гонобой». Эти слова, казалось бы, не имеют ничего общего с привычным «голубым» оттенком ягод. Но откуда взялось такое название?

Этимологи предполагают, что «гонобобель» связано с фразой «гонит боль». Это объясняет и другие народные названия голубики: «пьяница», «дурника», «гонобольник» и даже «дураха». Причина кроется в соседстве голубики с болотным багульником — растением, выделяющим ядовитые вещества, которые могут вызывать головокружение и даже лёгкое опьянение.

Когда люди собирали голубику в таких местах, они часто начинали чувствовать недомогание, но связывали это не с багульником, а с ягодами, которые ели во время сбора. Так за голубикой закрепилась репутация «пьяницы» и даже «гонобобеля», что стало отражением народных наблюдений и ощущения её «магического» воздействия, передает автор Telegram-канала «Антипов без Б.».

Сегодня, конечно, мы знаем, что сама голубика абсолютно безопасна, полезна и не имеет опьяняющих свойств. Но её необычные народные имена продолжают напоминать о тех временах, когда лесные легенды плотно переплетались с реальной жизнью.