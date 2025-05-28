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В этом доме на Невском проспекте сейчас находится Почта России: раньше его знали как логово «князя-мошенника»

Опубликовано: 28 мая 2025 12:02
Дом Блокка
В этом доме на Невском проспекте сейчас находится Почта России: раньше его знали как логово «князя-мошенника»
Фото: Городовой.ру

Еще один исторический памятник, который не замечают туристы.

Этот дом на Невском проспекте, 65 сегодня легко пропустить среди ярких вывесок и суеты центра. Но за его дверью — история, в которой соединились богатство, обман, трагедия и изысканная архитектура начала XX века.

Дом построен в 1902–1904 годах по заказу банкира Генриха Блокка, также известного как «князь Андрей Андреевич». Он прославился как король выигрышных билетов, чей банкирский дом гремел на всю империю.

Рекламу о нём можно было увидеть даже на воздушных шарах, а клиенты стекались со всех уголков страны. В какой-то момент, как писала пресса, «он играл на бирже за счёт мошкары», привлекая деньги доверчивых вкладчиков и получая свою прибыль. Как герой фильма «Волк с Уолл-стрит», только по-русски.

Но финансовая пирамида рухнула — в 1906 году Блокк досрочно ушел из жизни в своём кабинете.

После его смерти здание сменило множество владельцев и арендаторов — от бельгийских «Горелок Ауэра» до аукционного зала и клуба железнодорожников. А с 1920-х годов сюда переехала «Почта России» — тогда ещё телеграфное отделение. И оно работает в этом здании до сих пор.

Но не только учреждения сохранились. В парадной — мраморные полы, кованные перила, ампирные украшения и лавровые венки. Здесь нет жилых квартир, поэтому никто не возражает против визита любопытных.

Особенно удачно попасть сюда днём — вход свободен через почтовое отделение. А в одном из помещений теперь разместился необычный музей медицины с дореволюционным оборудованием и креслом стоматолога 1910 года.

Дом Блокка — не просто красивая парадная. Это место, где история звучит эхом шагов по мрамору, а легенды оживают в каждой детали.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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