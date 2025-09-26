«Город не для спорта»: пенсионерка в центре Петербурга отругала бегунью

Неожиданный скандал разгорелся в центре Петербурга, когда пожилая женщина отчитала молодую горожанку за пробежку.
Инцидент, заснятый на видео, вызвал бурное обсуждение в городских пабликах.
«Город не для спорта, в каждом районе есть стадион, вот там и потейте», — заявила пенсионерка, аргументируя свою позицию тем, что ей «надоело каждый день наблюдать за бегущими людьми».
«Руки прочь от спортсменов!»: горожане встали на защиту
Многие петербуржцы встали на сторону бегуньи:
«Руки прочь от спортсменов!» — пишут в комментариях к ролику.
Горожане спорят о причинах такого поведения:
«Вот потом и думай, неужели с возрастом многие такие становятся, ведь когда она молодая была, она же так не бесилась от всего?»
«Легендарное воспитание СССР» или узость взглядов?
Другие комментаторы проводят параллели с прошлым:
«Вот оно, легендарное воспитание СССР».
Отмечается, что подобное недовольство спортивными активностями не редкость:
«Старые люди они такие. На меня бабка из окна разоралась, когда я на карусели сел с дочкой. Они по ее мнению должны были сломаться».
Спорт в городе: необходимость или прихоть?
Активно обсуждается и сам вопрос занятий спортом в городской черте.
«А в чем прикол заниматься спортом в городе? Я хожу на спортплощадку. Там же и тренажеры», — замечают одни.
Другие парируют:
«Не у каждого возле дома есть спорт площадка. А тут сразу вышел и побежал».
Как бы то ни было, спорт в Петербурге уже давно стал привычным явлением. Бег популярен среди горожан, и это — хорошо. Время не стоит на месте, и городская среда адаптируется к современному ритму жизни.