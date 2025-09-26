«Город не для спорта»: пенсионерка в центре Петербурга отругала бегунью

Неожиданный скандал разгорелся в центре Петербурга, когда пожилая женщина отчитала молодую горожанку за пробежку.

Инцидент, заснятый на видео, вызвал бурное обсуждение в городских пабликах.

«Город не для спорта, в каждом районе есть стадион, вот там и потейте», — заявила пенсионерка, аргументируя свою позицию тем, что ей «надоело каждый день наблюдать за бегущими людьми».