В Ленобласти усиливается снегопад: подсказываем, куда звонить, чтобы убрали дороги

Ленинградская область столкнулась с настоящей снежной атакой, и областные дорожники вынуждены работать буквально на износ. Несмотря на усилия, некоторые участки остаются неубранными из-за аномальных погодных условий. Но не унываем! Жители могут принять активное участие в борьбе со снежными завалами.

3 января правительство области сообщило, что в некоторых районах продолжаются интенсивные снегопады, а дороги покрываются ледяной корочкой. Снежный штаб не дремлет: круглосуточно на борьбу с зимними условиями выходят более 400 работников и 352 единицы техники.

Общая площадь уборки составляет внушительные 80 тысяч квадратных километров, а протяженность региональных трасс, которые дорожные службы стараются очистить, достигает 9,2 тысячи километров.

Жителям предложили сообщать о местах, требующих внимания. Сделать это можно несколькими способами: через группу Снежного штаба или чат-бот @Lenavtodorsupport_bot в Telegram. Также можно позвонить в круглосуточную службу Ленавтодора по телефону 8 (812) 660-46-47.

Так что, если вы заметили, что ваша улица превратилась в зимний каток, не молчите! Вступайте в бой вместе с дорожниками и помогайте им сделать наши дороги безопасными.