В магазине только мелкие и вялые, а свои — хоть на выставку вези: как за 2 дня вырастить отборного опарыша в бутылке

Магазинные опарыши нередко вялые и мелкие, но можно вырастить большие и активные экземпляры своими руками.

Для этого потребуются мясные/рыбные остатки, опилки и обычная пластиковая бутылка 2-5 л.

Нюансы разведения опарышей

Вымойте бутылку, обсушите ее и разрежьте посередине, колпачок снимите – он не потребуется. Вставьте верхнюю часть в нижнюю горлышком вниз. У вас получится своеобразная воронка.

Насыпьте на дно нижней части опилки, а в горлышко верхней – отходы, и оставьте конструкцию под открытым небом. Теперь остается только ждать, пока мухи не отложат яйца. После этого поставьте бутылку в теплое помещение без солнечного света на 2 дня.

Затем проверьте, не копошатся ли в опилках личинки. Если они пока маленькие, достаточно подождать еще сутки.

Выросших опарышей вместе с опилками необходимо перенести в прохладное место. А перед рыбалкой просто возьмите необходимое количество опарышей – тратиться на покупных личинок теперь не придется.